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Dünyada 33 ülkede yayında! Kuruluş Osman Pakistan'a damga vuracak

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan , bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Çarşamba akşamlarına damga vuran Osman, ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi: 08.04.2021
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Dünyada 33 ülkede yayında! Kuruluş Osman Pakistan'a damga vuracak

Dünyada 34 ülkede yayında!

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan , bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor.

atv'nin reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileri, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ederek uluslararası televizyonların yanı sıra uluslararası platformlar aracılığıyla da izleyiciyle buluşuyor.

Osman, 'un ardından şimdi de VE 'da yayına girmeye hazırlanıyor. Libya'da 'de yayınlanacak dizi, ayında ekrana gelmeye başlayacak. Pakistan'da ise ülkenin önde gelen kanallarından olan 'ta seyirciyle buluşacak.

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan , TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı.

“Kuruluş Osman” Libya’da izleyiciyle buluşacak! "KURULUŞ OSMAN" LİBYA'DA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK!
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