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Kuruluş Osman 53. bölüm izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm izle

53. bölüm izle! izle! ’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; , Hazal Hatun'u öldürecek mi? , Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i nasıl cezalandıracak? , 'ndaki karışıklıktan nasıl faydanalanacak? , Osman Bey'in güvenini yeniden kazanmak için ne yapacak? , şehit oğlu Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak? İşte Kuruluş Osman 53. bölüm izleme ekranı...

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Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Kuruluş Osman 53. bölüm izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm izle

OSMAN BEY'İN TEK HEDEFİ AMCASI DÜNDAR

Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşan , derhal amcası 'in peşine düşer. 'e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösteren Osman Bey, Dündar Bey'in ne pahasına olursa olsun bulunması için Alplerine talimat verir.

KURULUŞ OSMAN 53. YENİ BÖLÜM İZLE

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HAZAL HATUN YAKAYI ELE VERİYOR

Umur Bey ve Osman Bey arasındaki konuşmasını öğrenen ve deşifre olduğunu anlayan Dündar Bey, çareyi 'ne giderek 'ya sığınmakta bulur. Dündar Bey'in deşifre olması Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i de telaşlandırır. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıktığını anlayan Hazal Hatun, yardım istediği Süleyman ve Melik'le birlikte yakalanıp obaya getirilir. ise Bayhoca'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dündar Bey'in cezasını bizzat kesmek istemektedir.

NİKOLA, DÜNDAR BEY'İ KOZ OLARAK KULLANIYOR

Osman Bey'in amcasının ihanetiyle yaşadığı şoku fırsat bilerek 'e saldırı planlayan Nikola, İnegöl Kalesi'ne giden 'den Dündar Bey için taleplerde bulunur. Nikola'nın planına karşılık kendi stratejisini kuran Osman Bey ise Dündar Bey'i ele geçirmek için zekice bir plan kurar.

AYGÜL HATUN, HAZAL HATUN'U ÖLDÜRECEK Mİ?

Osman Bey, Dündar Bey'i ele geçirmek için ne yapacak? Nikola, Dündar Bey'e karşılık Osman Bey'den ne talep edecek? Osman Bey, ihanetin kanıtını saklayan ve Umur Bey'e nasıl tepki gösterecek? , Hazal Hatun'u öldürecek mi? Osman Bey, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i nasıl cezalandıracak? Nikola, 'ndaki karışıklıktan nasıl faydanalanacak? Malhun Hatun, Osman Bey'in güvenini yeniden kazanmak için ne yapacak? Savcı Bey, şehit oğlu Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak?

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