Osman Bey, Süleyman ve Melik'in kafesli çadıra atılmasını isterken; Hazal Hatun'la ilgili kararını ise "Dündar Bey yakalandıktan sonra ailesinin yanına gönderin… Bir daha da benim sağlığımda, mülküme ayak basmasın" diyerek açıkladı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 53'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.