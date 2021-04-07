Kuruluş Osman 53. bölüm | Osman Bey Dündar’ın ihanetini beylere açıkladı!

Bu sözler büyük şaşkınlığa sebep olurken; Bamsı Bey "Yüreğindeki merhameti cümle ahaliye gösteren o tatlı dilin neler der beyim?" diye sordu.

"Tekfur Nikola'ya da, Papanın itlerine de hizmet eden hain, emmim Dündar Bey imiş" diyerek ihaneti açıklarken; "Söğüt'te Çömlekçi İdris'i öldüren oku atan oydu… Kaçarken kanlı parmaklarından düşürmüş" dedi ve zihgiri gösterdi.

Bu sözler üzerine Savcı Bey "Öyleyse intikam isterim Osman Bey! Oğlumun kanına karşılık kan isterim" diyerek çıkıştı. Gündüz Bey ise "Ne edecen Osman? Ne edecen gardaşım? Neslimize sürülen bu kara yazıyı nasıl silecen?" diye sordu.