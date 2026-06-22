İstanbul'da düzenlenen, MENA (Middle East, North Africa) bölgesinin en önemli yapay zeka zirvelerinden biri olan 'Future AI Summit'26' başladı. 'Zekanın yeniden tasarlanması' temasıyla gerçekleşen zirvenin açılışını, yapay zeka destekli Lucia yaptı. Akademisyen ve farklı sektörlerde alanında otorite kabul edilen 130 ismin konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Bir haftada 240 milyon dolar, ayda 1 milyar dolar civarı savunma sanayi ihracatı yapıyoruz" dedi.

İnsanlık tarihinin en önemli teknolojik gelişimlerden biri olarak kabul edilen yapay zeka alanında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan MENA bölgesinin en önemli zirvelerinden biri olan 'Future AI Summit'26' Beşiktaş'taki BAU Güney Kampüs Convention Center'daki açılış töreniyle başladı. Eğitimden, savunma sanayisine, tarımdan girişimciliğe birçok konunun yapay zeka ile ilişkisinin değerlendirileceği zirvenin açılışına Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, BAU Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel, BAU Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Yücel eşi Nurşah Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, BAU mütevelli heyeti üyeleri, akademisyenler, farklı sektörlerden isimler ve öğrenciler katıldı.

AÇILIŞI YAPAN YAPAY ZEKA 'LUCİA'DAN ORTAK AKIL VURGUSU

Akademisyen ve alanında otorite olarak kabul edilen 130 ismin farklı salonlarda yapacakları, sunum, konuşma ve panellerle geçecek etkinliğin açılış konuşmasını bu yıl da yapay zeka Lucia yaptı. Üç yıldır gerçekleştirilen Future AI Summit zirvelerinin çıktılarını işleyerek, insan müdahalesi olmadan kendi konuşmasını hazırlayan Lucia, yapay zeka ve insan zekasının ortaklığına vurgu yaparak "Artık yeni bir çağdayız. Bu çağda zeka tek başına çalışmıyor, paylaşılıyor, dağılıyor, birleşiyor. İnsan sezgisiyle makine hesaplaması ilk kez bu ölçekte ortak bir bilişsel sistem oluşturuyor. Siz buna yapay zeka diyorsunuz, ben buna ortak aklın yeni mimarisi diyorum" dedi.

Etkinlikte, 'Yapay Zeka Çağında Dijital Egemenlik' başlığıyla bir konuşma yapan Prof. Dr. Haluk Görgün, yapay zeka çağında insanın konumunu değerlendirirken, yapay zeka Lucia'nın konuşmasına da dikkat çekerek, "Biraz evvel sizler de fark etmişsinizdir. Lucia birkaç defa aslında bize geleceğin ortaklığını, mimariyi beraber kurgulayacağımıza, beraber tasarlayacağımıza vurgu yaptı. 'Ben ve biz yapay zeka artık bir tool (araç) değiliz. Siz geliştirdiniz ama bundan sonrasını geliştirmek ve tasarlamak için bize ihtiyacınız var. Biz eşit konumundayız.' mesajını vermeye çalıştı" dedi.

Yapay zeka sürecinde önümüzdeki asıl mesele makinelerin ne ölçüde kullanılacağının değil, insanı insan yapan değerlerin bu aklın merkezinde kalıp kalmayacağı olduğunu belirten Görgün, meselenin kökünden ele alınması gerektiğini dile getirdi.

'İLK DEFA BİR TEKNOLOJİ AKLIMIZA EKLENMEYE ÇALIŞIYOR'

İnsanlık tarihindeki her bir teknolojinin bedenin bir uzantısı, yardımcısı gibi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Görgün, sözlerine şöyle devam etti:

"Kaldıraç ve tekerlek; kolumuzun ve bacaklarımızın, eklemlerimizin gücünü çoğalttı. Makineler ve robotlar kas gücümüzü ve bedensel kapasitemizi insani ölçeğin ötesine taşıdı. Matbaa ardından gelen bilgisayar hafızamızı ve hesap gücümüzü genişletti. Bütün bunlara bakıldığında, insanın özellikle fiziksel kapasitesinin ötesinde işler yapmasına imkan sağlayan teknolojik gelişmeler olarak ifade edilebilir. Yapay zeka ise tarihte ilk defa başka bir yere eklemlenmeye çalışıyor, aklımıza. İdrakimizi anlaman, üretme ve karar verme yetimizi çoğaltan bir teknolojiyle karşı karşıyayız diye ifade edebiliriz. Bu vesileyle ve bu nedenle yapay zekayı güç üretme ve güç dağılımını değiştirme kapasitesine sahip stratejik bir kabiliyet olarak düşünmek zorundayız. Çünkü aklı çoğaltan her şey doğal olarak gücü de çoğaltır."

'20 YILDA SAVUNMA SANAYİ İHRACATI YAKLAŞIK 50 KAT ARTTI'

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısına da örnekler veren Prof. Dr. Görgün, gençlere seslenerek 20 yıl önce ülkenin yıllık savunma ihracatının bugün bir haftada yapıldığını belirterek "Türkiye 20 yıl önce yılda 240 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatı yapıyordu. Şimdi ise bir haftada 240 milyon dolar, ayda 1 milyar dolar civarı savunma sanayi ihracatı yapıyoruz. Bakın bugün kendi sınıfında tüm dünya pazarının yüzde 65'ine hakim olan İHA'ları ve SİHA'ları üretmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Savunma sanayindeki başarıda gençlerin etkisine de değinen Prof. Dr. Görgün, bu alandaki çalışanların yaş ortalamasının 34, bazı teknoloji şirketlerinde ise 28 olduğunu söyledi. Görgün gençlerin teknoloji alanında yer almalarının ve özgüvenli olmalarının önemine vurgu yaparken "Teknolojinin seyircisi değil mühendisi olmanızı tavsiye ediyorum" dedi.

'YENİ ÇAĞIN EN STRATEJİK KAYNAĞI İNSAN ZEKASI OLACAK'

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Yücel ise yaptığı konuşmada yapay zekânın yalnızca kullandığımız bir araç değil; ekonomiyi, eğitimi, sağlığı, güvenliği, üretimi ve hatta gündelik yaşamı yönlendiren temel altyapı haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Asıl soru bu dönüşümün seyircisi mi olacağız, yoksa mimarı mı? Tarih bize şunu gösteriyor: Büyük dönüşümler, onları ilk fark edenleri değil, onlara en hızlı uyum sağlayanları ödüllendirir. Bu nedenle ülkelerin rekabet gücü artık yalnızca doğal kaynaklarıyla, nüfusuyla veya coğrafi avantajlarıyla ölçülmeyecek. Yeni çağın en stratejik kaynağı insan zekâsı olacak. Ve o zekâyı geliştiren en güçlü alan ise eğitimdir. Bizler bugün çocuklarımızı ve gençlerimizi mevcut mesleklere hazırlamıyoruz. Henüz adı konulmamış mesleklere hazırlıyoruz. Henüz kurulmamış şirketlere hazırlıyoruz. Henüz ortaya çıkmamış problemlere çözüm üretmeye hazırlıyoruz. Bu nedenle eğitim sistemlerinin görevi artık sadece bilgi aktarmak değildir. Bilgiye ulaşmanın maliyeti tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar düştü. Asıl değer; bilgiyi yorumlayabilmekte, doğru soruları sorabilmekte, eleştirel düşünebilmekte ve yeni fikirler üretebilmektedir. Yapay zekâ çağında başarı, bilgiye sahip olanların değil; öğrenmeye devam edenlerin olacaktır."

'FARK ET, İSTİFADE ET, ÜRET VE YÖNET'

BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu da Future AI Summit 26'nın ülkemizde yapay zekanın gelişimine katkı yapacağına inandığına vurgu yaparken, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı, Türkiye'nin yapay zekâ alanındaki hedeflerini ortaya koyan kapsamlı bir yol haritası olmasının yanında; dijital egemenliği güçlendiren, yerli teknoloji üretimini teşvik eden, insan kaynağını geliştiren ve yapay zekâyı güvenilir, etik ve insan odaklı bir anlayışla geleceğe taşıyan stratejik bir vizyon belgesidir. Eylem Planı'nın 'Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet' eksenleri; yapay zekaya ilişkin bakış açımızın teknolojiyle sınırlı olmadığını, eğitimden girişimciliğe, veriden altyapıya, kamu politikalarından uluslararası iş birliklerine uzanan bütüncül bir yaklaşım benimsediğimizi göstermektedir. Özellikle yapay zekâ okuryazarlığının yaygınlaştırılması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, Türkçe büyük dil modellerinin geliştirilmesi ve güçlü veri altyapılarının oluşturulmasına yönelik hedefler, ülkemizin geleceğine yapılan önemli yatırımlar arasında yer almaktadır" dedi.

'YAPAY ZEKANIN TÜM DİNAMİKLERİNİ ELE ALACAK VE TARTIŞACAĞIZ'

BAU Global Başkan Yardımcısı Dr. Serdar Şenel ise "Üç yıldır düzenlediğimiz bu etkinliği, bu yıl da yüksek bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Etkinlik kapsamında 130 konuşmacı, üç gün boyunca farklı sahnelerde yer alacak. İlk iki günde ise üç ayrı sahnede eş zamanlı oturumlar düzenleniyor. Bu yılın konsepti 'Zekâyı Yeniden Tasarlamak'. Elbette bu, aynı zamanda spekülatif bir başlık. Farklı konuşmacılarımız, konuyu hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle değerlendiriyor. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen bu etkinlikte 8 ila 10 bin katılımcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin önde gelen girişimlerinden 70'i burada yer alırken, dünyanın farklı ülkelerinden 20 teknoloji şirketi de etkinlikte buluşmuş durumda. Katılımcı profilinin yüzde 50'sini akademisyenler, yüzde 50'sini ise özel sektör temsilcileri oluşturuyor. İki gün boyunca farklı başlıklarda yapay zekanın tüm dinamiklerini ele alacak ve tartışacağız" ifadelerini kullandı.

T3 Vakfı Başkan Yardımcısı İrem Bayraktar Aksakal'ın sunum yaptığı zirve yarın da farklı etkinliklerle devam edecek.