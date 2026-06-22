Mars'ın engebeli yollarına akıllı çözüm: NASA yeni aracını işte böyle duyurdu!

ERNEST, mevcut Mars gezginlerinden yaklaşık altı kat daha hızlı ilerledi. (Fotoğraf: NASA) ÇÖL TESTLERİNDE 25 KİLOMETREDEN FAZLA YOL YAPTI Güney Kaliforniya'daki Colorado Çölü'nde gerçekleştirilen son testlerde ERNEST, yedi gün boyunca aralıklarla toplam 37 saat sürüş yaptı. Bu süreçte yaklaşık 25,7 kilometre yol kat eden araç, saatte 1 kilometre hıza ulaştı. Bu değer, Curiosity ve Perseverance'ın erişebildiği azami hızın yaklaşık altı katı olarak kayıtlara geçti. Testler sırasında mühendislerin müdahalesi minimum seviyede tutuldu. Araç, birçok kararı kendi başına alarak rotasını belirledi.

Araç, testlerde saatte 1 kilometre hıza ulaşmayı başardı. (Fotoğraf: A Haber) AKTİF SÜSPANSİYON SİSTEMİ FARK YARATIYOR 1997'de Mars'a ulaşan Sojourner'dan bu yana NASA'nın gezgin araçlarında pasif süspansiyon sistemi kullanılıyordu. ERNEST ise aktif süspansiyon yaklaşımıyla geliştirildi. Ön bölümde bulunan iki motorlu mafsal sayesinde araç; Kıvrılarak ilerleyebiliyor,

Tekerleklerini kaldırarak yürüyebiliyor,

Büyük engellerin üzerine tırmanabiliyor,

Gerektiğinde enerji tasarrufu için pasif moda geçebiliyor. Dört tekerleğin de yönlendirilebilir olması sayesinde araç yalnızca ileri ve geri değil, yana doğru da hareket edebiliyor.

Yapay zeka destekli sistemler, aracın rotasını kendi belirlemesine imkan tanıyor.(Fotoğraf: A Haber) YAPAY ZEKAYLA KENDİ KARARLARINI VEREBİLİYOR NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndaki (JPL) ekip, ERNEST'in çevresini algılayıp kendi kararlarını verebilmesi için takviyeli öğrenme yönteminden yararlandı. Mühendisler, yüksek doğruluklu sanal ortamlar oluşturarak binlerce saatlik simülasyon gerçekleştirdi. Robot, farklı yüzeylerde nasıl davranması gerektiğini bu eğitimler sayesinde öğrendi. Daha sonra JPL'nin açık hava test alanı Mars Yard'da kum tepeleri, molozlar ve dik yamaçlardan oluşan parkurlarda denemeler yapıldı. ERNEST, insan müdahalesi olmadan bu engelleri aşmayı başardı.