Mars'ın engebeli yollarına akıllı çözüm: NASA yeni aracını işte böyle duyurdu!
NASA'nın geliştirdiği ERNEST prototipi, bağımsız hareket eden tekerlekleri, aktif süspansiyon sistemi ve gelişmiş yapay zeka desteğiyle zorlu arazilerde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Çöl testlerinde 25 kilometreden fazla yol alan araç, mevcut Mars gezginlerinden yaklaşık altı kat daha hızlı ilerledi.
NASA, Ay ve Mars'taki geleceğin keşif görevleri için geliştirdiği yeni nesil robotik araç ERNEST'i test etmeye devam ediyor. Bağımsız hareket edebilen tekerlekleri ve gelişmiş otonom sistemleriyle dikkat çeken prototip, bugüne kadar kullanılan Mars araçlarının karşılaştığı birçok engeli aşmayı hedefliyor.
MARS ARAÇLARININ SINIRLARINI AŞMAK İÇİN GELİŞTİRİLDİ
NASA'nın Mars'a gönderdiği Sojourner, Curiosity ve Perseverance gibi araçlar bilimsel keşiflerde önemli başarılar elde etti. Ancak kayalık yüzeyler, dik yamaçlar ve kumlu bölgeler nedeniyle hareket kabiliyetleri belirli sınırlar içinde kaldı.
Özellikle Perseverance, düz arazide saatte yaklaşık 160 metre hızla ilerleyebiliyor. Bu nedenle hedef noktalara ulaşmak günler hatta haftalar sürebiliyor. Tekerleklerde meydana gelen aşınma da uzun görevlerde önemli sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. NASA, ERNEST projesiyle bu kısıtlamaları azaltmayı amaçlıyor.
TEKERLEKLERİNİ KALDIRARAK ENGELLERİN ÜZERİNDEN GEÇİYOR
Yaklaşık 1,2 metre uzunluğundaki ERNEST, klasik altı tekerlekli Mars araçlarından farklı olarak dört tekerlekli bir yapıya sahip. Aracın en dikkat çekici özelliği ise her tekerleğini bağımsız şekilde hareket ettirebilmesi. Böylece yalnızca engellerin etrafından dolaşmak yerine gerektiğinde kayaların üzerine basarak ya da adım atar gibi ilerleyerek yoluna devam edebiliyor.
NASA mühendisleri, gelecekte görevlerde kullanılacak versiyonun mevcut prototipin yaklaşık iki katı büyüklüğünde olacağını belirtiyor.