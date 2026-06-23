Threads Türkiye'de yeniden faaliyette: Veri kontrolü artık kullanıcıda
Aylardır Türkiye’de erişime kapalı olan Threads yeniden kullanıma açıldı. Rekabet Kurumu’nun müdahalesiyle, Threads’e katılmak için Instagram hesabı kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Yeni dönemde kullanıcılar ister Instagram hesaplarıyla giriş yapabilecek, isterse yalnızca telefon numarasıyla Instagram’dan bağımsız bir Threads hesabı oluşturabilecek.
Türkiye'deki faaliyetleri aylardır askıda olan Threads yeniden faaliyete geçti. Threads'te yer almak isteyenlerin Instagram profillerini zorunlu olarak bu platforma taşıma mecburiyeti, Rekabet Kurumunun müdahalesiyle sona erdi.
INSTAGRAM HESABI OLMADAN KULLANILABİLECEK
Yeni dönemde Threads'e katılmak için Instagram profili tek yol olmayacak. İsteyen kullanıcılar mevcut Instagram hesaplarıyla giriş yapmaya devam edebilecek. İsteyenler ise yalnızca telefon numarasıyla, Instagram'dan tamamen bağımsız, sıfırdan bir Threads hesabı oluşturabilecek.
VERİ KONTROLÜ ARTIK KULLANICILARDA
Kararın merkezinde kullanıcı verileri yer alıyor. Threads'i Instagram'dan bağımsız kullanmayı seçen kişilerin verileri, diğer Meta platformlarında toplanan bilgilerle birleştirilmeyecek. Böylece kullanıcılar kendi verileri üzerinde daha fazla kontrole sahip olacak.
THREADS NEDEN KAPANMIŞTI?
Rekabet Kurumu, 2024 yılında Threads ve Instagram verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği endişesiyle Meta hakkında geçici tedbir kararı almıştı. Bu kararın ardından Meta, Threads'i Türkiye'de erişime kapatmış; tedbir kararına uyulmayan dönem için de Rekabet Kurulunca idari para cezası uygulanmıştı.
Rekabet Kurumu, 2024 yılında Threads ve Instagram verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği endişesiyle Meta hakkında geçici tedbir kararı almıştı.