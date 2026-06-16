Yapay zeka ortaya çıkardı: Yerin altında gizli deprem ağı bulundu!

Antarktika'nın kalın buz tabakasının altında saklı kalan yüzlerce deprem yapay zeka sayesinde gün yüzüne çıktı. Bilim insanları, kıtanın doğusunda yer alan David Buzulu'nun altında daha önce kayıtlara geçmemiş 500'den fazla deprem belirledi. Bulgular, Antarktika'nın sanılandan çok daha hareketli bir jeolojik yapıya sahip olabileceğine işaret ediyor.

Bu inceleme sonucunda, daha önce fark edilmeyen yüzlerce sarsıntı tespit edildi. Depremlerin büyük bölümü David Buzulu'nun yaklaşık 100 ila 150 kilometre altında meydana geldi.

Araştırma sonuçları mayıs ayında yayımlanan Science dergisinde yer aldı. Çalışmada, 49 sismik istasyondan elde edilen ve iki farklı dönemi kapsayan veriler yeniden incelendi. Araştırmacılar, 2001-2004 ile 2012-2015 yılları arasında toplanan kayıtları makine öğrenmesi teknikleriyle analiz etti.

Uzmanlara göre 80 kilometreden daha derinde meydana gelen bu tür sarsıntılar "orta derinlik depremleri" olarak tanımlanıyor. Bu depremler çoğunlukla bir levhanın diğerinin altına daldığı bölgelerde görülüyor. Antarktika'daki yeni bulgular ise bu genel kabulün dışında bir tablo ortaya koydu.

Araştırmayı dikkat çekici kılan noktalardan biri, depremlerin konumu oldu. Çünkü tespit edilen sarsıntılar genellikle depremlerin görüldüğü aktif levha sınırlarında değil, tektonik plakanın iç kesimlerinde gerçekleşti.

DEPREMLERİN NEDENİ NE?

Çalışmanın baş yazarı, Alabama Üniversitesi Jeoloji Bölümü araştırmacısı Long Ho'ya göre depremler, Doğu ve Batı Antarktika'nın altında bulunan farklı kaya yapılarının birleştiği bölgede meydana geliyor. Doğu Antarktika'nın altında daha soğuk ve sert kayaçlar bulunurken Batı Antarktika'nın altında daha sıcak ve yumuşak yapılar yer alıyor. Bu iki farklı yapının karşılaşması yer kabuğunda yoğun gerilim oluşturuyor.

Araştırmacılar, üst mantodaki sıcak ve daha hafif malzemenin aşağıdan yükselerek çevredeki kayaçları büküp zorladığını düşünüyor. Biriken gerilim belirli noktalarda kırılmaya yol açıyor ve deprem meydana geliyor.