60 saniyede tüm vücut taraması: Yapay zeka tıp dünyasında yeni bir sayfa açabilir

ABD merkezli teknoloji şirketi Midjourney, yapay zeka destekli yeni sağlık teknolojisini duyurdu. Şirketin geliştirdiği sistem ultrason sensörleri ve yapay zeka algoritmalarıyla insan vücudunu 60 saniyeden kısa sürede tarayarak MR kalitesinde görüntüleme yapmayı hedefliyor.

Yapay zeka tabanlı görsel üretim araçlarıyla tanınan ABD merkezli teknoloji şirketi Midjourney, sağlık sektörüne adım attığını açıkladı. Şirket, "Midjourney Medical" adı verilen yeni girişimi kapsamında insan vücudunu çok kısa sürede tarayabilen yenilikçi bir cihaz üzerinde çalıştığını duyurdu.

Geliştirilme aşamasında olan sistemin MR gibi gelişmiş görüntüleme teknolojilerini çok daha hızlı ve kolay erişilebilir hale getirmesi hedefleniyor.

MR KALİTESİNDE GÖRÜNTÜLEME HEDEFLENİYOR

Midjourney tarafından geliştirilen tarayıcı geleneksel tıbbi görüntüleme cihazlarından farklı bir tasarıma sahip olacak. Sistemin sığ bir su havuzu içinde ve vücudu çevreleyen ultrason sensör halkasıyla çalışması planlanıyor.

Bu halka vücuda farklı açılardan ultrason dalgaları göndererek geri dönen sinyalleri kaydedecek. Toplanan veriler ise yapay zeka algoritmaları tarafından işlenerek ayrıntılı tıbbi görüntülere dönüştürülecek.

Şirket, tüm bu sürecin 60 saniyenin altında tamamlanmasını hedefliyor.

(Foto: AA)

SU VE ULTRASON TEKNOLOJİSİYLE ÇALIŞACAK

Yeni sistemde ultrason teknolojisi ile yapay zeka birlikte kullanılacak. Böylece geleneksel görüntüleme yöntemlerine göre daha hızlı ve erişilebilir bir çözüm sunulması amaçlanıyor.

Toplanan görüntü verileri yapay zeka tarafından analiz edilerek kullanıcıya detaylı sağlık raporları sunulabilecek.

"MİDJOURNEY SPA" KONSEPTİ GELİYOR

Şirket, teknolojiyi "Midjourney Spa" adı verilen yeni bir konsept altında kullanmayı planlıyor.

İlk merkezin 2027 yılında San Francisco'da açılması hedeflenirken, tesislerde sıcak havuzlar, saunalar, soğuk şok alanları ve vücut tarama bölümleri yer alacak.

Kullanıcılara ilk etapta kapsamlı vücut analizi raporları sunulacak. Gerekli tıbbi onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından daha gelişmiş teşhis imkanlarının da sisteme eklenmesi planlanıyor.

HEDEF 2031'E KADAR 50 BİN TARAYICI

Midjourney, önümüzdeki bir yıl boyunca donanım ve yazılım algoritmalarını geliştirmeye odaklanacak. Daha sonra klinik araştırma testlerine başlanacak.

Şirket, 2028 itibarıyla teknolojiyi farklı şehirlere taşımayı ve üçüncü nesil tarayıcılara geçmeyi planlıyor.

Uzun vadeli hedefler arasında ise 2031 yılına kadar dünya genelinde 50 binden fazla tarayıcıdan oluşan geniş bir sağlık ağı kurmak yer alıyor.