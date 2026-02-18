Avrupa X platformuna savaş açtı! İrlanda'dan Grok'a soruşturma başlatıldı

İrlanda, Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunun yapay zeka robotu Grok'un, uygunsuz ve cinsel içerikli görüntüler üretmesi gerekçesiyle soruşturma başlattı. İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Grok'un birçok ihlalde bulunduğunu belirtmesinin ardından son gelişmeleri A Haber Londra muhabiri Alparslan Düven aktardı.

Hayatımıza büyük kolaylık sağlayan yapay zeka, sosyal medya uygulamalarıyla birleşince kötü sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunun (eski adıyla Twitter) yapay zeka robotu Grok, uygunsuz ve cinsel içerikler üretmesi nedeniyle tepki toplarken diğer yandan birçok Avrupa ülkesi tarafından mercek altına alındı.

Foto: AA GENÇLER VE ÇOCUKLAR TEHLİKE ALTINDA Son dönemde sadece yapay zeka değil bazı sosyal medya uygulamalarıyla ilgili de Avrupa ile ABD menşeli uygulamalar arasında sert rüzgarlar esiyor. X'in yapay zeka robotu Grok'un uygunsuz ve cinsel içerikli görüntüler üretmesi başta gençler ve çocuklar olmak üzere her yaş grubunu olumsuz yönde etkilerken dünya genelinde büyük tepki topladı. Fransa, İspanya ve Portekiz'in ardından İrlanda, X'in yapay zeka robotu Grok'a uygunsuz içerikler ürettiği gerekçesiyle bir soruşturma başlattı.