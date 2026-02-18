CANLI YAYIN

Avrupa X platformuna savaş açtı! İrlanda'dan Grok'a soruşturma başlatıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | ahaber.com.tr - Özel Haber
Avrupa X platformuna savaş açtı! İrlanda'dan Grok'a soruşturma başlatıldı

İrlanda, Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunun yapay zeka robotu Grok'un, uygunsuz ve cinsel içerikli görüntüler üretmesi gerekçesiyle soruşturma başlattı. İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Grok'un birçok ihlalde bulunduğunu belirtmesinin ardından son gelişmeleri A Haber Londra muhabiri Alparslan Düven aktardı.

Hayatımıza büyük kolaylık sağlayan yapay zeka, sosyal medya uygulamalarıyla birleşince kötü sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunun (eski adıyla Twitter) yapay zeka robotu Grok, uygunsuz ve cinsel içerikler üretmesi nedeniyle tepki toplarken diğer yandan birçok Avrupa ülkesi tarafından mercek altına alındı.

Foto: AA Foto: AA

GENÇLER VE ÇOCUKLAR TEHLİKE ALTINDA

Son dönemde sadece yapay zeka değil bazı sosyal medya uygulamalarıyla ilgili de Avrupa ile ABD menşeli uygulamalar arasında sert rüzgarlar esiyor. X'in yapay zeka robotu Grok'un uygunsuz ve cinsel içerikli görüntüler üretmesi başta gençler ve çocuklar olmak üzere her yaş grubunu olumsuz yönde etkilerken dünya genelinde büyük tepki topladı.

Fransa, İspanya ve Portekiz'in ardından İrlanda, X'in yapay zeka robotu Grok'a uygunsuz içerikler ürettiği gerekçesiyle bir soruşturma başlattı.

Foto: AA Foto: AA

X'E SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), ABD'li Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve sosyal medya platformuna entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok'un uygunsuz görüntüler ürettiği gerekçesiyle X hakkında soruşturma başlattı.

İRLANDA'DA X SORUŞTURMASI GROK MERCEK ALTINDA

GROK'UN KONTROLSÜZ İÇERİK ÜRETİMİ MERCEK ALTINDA

A Haber muhabiri Alpaslan Düven, konuyla ilgili ayrıntılara aktardı. Düven, sosyal medyaya ilişkin Grok'un, fotoğraflar üzerinde farklı oynamalar yapabildiğini ve bu fotoğraflar mahrem hallere ya da olmaması gereken durumlara dönüştürülebildiğini belirterek, "İsteyen istediği şekilde yapay zekayı yönetebiliyor. Bu nedenle bir kontrol yok gibi görünüyor. Bu anlamda tabii ki sıkıntı yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Foto: A Haber - Ekran GörüntüsüFoto: A Haber - Ekran Görüntüsü

İRLANDA'DAN VERİ KORUMA İHLALİ SUÇLAMASI

İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun, Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X'e entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok'un uygunsuz görüntülerle sonlandırılan platform hakkında soruşturma başlatmayı kaydeden Düven, komisyonun yazılı açıklamasına göre, X'e karşı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ile İrlanda Veri Koruma'nın verileri koruma, teknik özellikler ve riskleri azaltma konularında bazı maddelerini ihlal suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını vurguladı.

Foto: AA Foto: AA

GROK'UN ZARARLARI NELERDİR?

X'in yapay zeka platformu Grok, cinsel ve uygunsuz içerikler üreterek başta gençler ve çocukları hedef alıyor. Yapay zekanın kötü kullanımı toplumsal ahlakı tehlikeye düşürürken, özellikle kişisel bilgileri kullanıcının rızası olmadan özel görüntüler oluşturabiliyor. Bu sebeple kişisel verileri kullanarak ihlaller oluşturduğu gerekçesiyle birçok ülkede soruşturma başlatıldı.


GROK HANGİ ÜLKELERDE YASAK?

X'in yapay zeka platformu Grok, hali hazırda hiçbir ülkede yasaklanmadı. Sosyal medyada Grok'un hakaret ederek uygunsuz içerikler paylaşması üzerine X tarafından geçici süreliğine devre dışı bırakıldı.


GROK TÜRKİYE'DE YASAK MI?

Grok, dünya çapında infiale neden olan uygunsuz paylaşımları nedeniyle Türkiye'de yasak olmamasına rağmen X şirketine soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından başlattı.

Çocuklara dijital kalkan! İşte madde madde şartlarÇocuklara dijital kalkan! İşte madde madde şartlar ÇOCUKLARA DİJİTAL KALKAN! İŞTE MADDE MADDE ŞARTLAR
Avrupada sosyal medya alarmıAvrupada sosyal medya alarmı AVRUPA'DA SOSYAL MEDYA ALARMI
Sosyal medyada LGBT tehlikesi!Sosyal medyada LGBT tehlikesi! SOSYAL MEDYADA LGBT TEHLİKESİ!
Sosyal medyanın zehrine geçit vermeyeceğiz!Sosyal medyanın zehrine geçit vermeyeceğiz! SOSYAL MEDYANIN ZEHRİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ!
16 yaş altına sosyal medya erişimi yasaklanacak16 yaş altına sosyal medya erişimi yasaklanacak 16 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA ERİŞİMİ YASAKLANACAK
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın