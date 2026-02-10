Dijital işgalin hedefinde gençler var: Sosyal medyada LGBT tehlikesi
Sosyal medya üzerinden yürütülen dijital yönlendirme ve algı operasyonlarının hedefinde bu kez çocuklar ve gençler var. Uzmanlar, LGBT adı altında servis edilen içeriklerin "özgürlük" söylemiyle pazarlanarak Türk aile yapısını hedef aldığını vurguluyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dijital mecralardaki bu içeriklere karşı aileleri ve yetkilileri acil önlem almaya çağırıyor.
Türkiye genelinde LGBT adı altında faaliyet yürüten bazı dernek ve oluşumlar, sosyal medya platformlarını kullanarak gençleri ve çocukları hedef alıyor. Özellikle cinsiyet değiştirme süreçlerinin "özgürlük" ve "kişisel tercih" adı altında pazarlanması Türk aile yapısını tehdit ederken, uzmanlar dijital mecralardaki bu "zehirli" içeriklere karşı aileleri ve yetkilileri kritik önlemler almaya çağırıyor.
KÜLTÜREL YOZLAŞMA VE KİMLİK ARANIŞI
Türkiye'nin son dönemdeki dirayetli adımlarının ve mazlumların sesi olmasının belli çevreleri rahatsız ettiğini belirten Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Türkiye'yi kültürel, milli ve dini açıdan yozlaştırırsanız, toplumsal çatışmaları artırırsanız başarılı olursunuz. Çocukları ülkelerinden koparıp kimlik arayışı içerisine iterseniz, dijital platformlar üzerinden LGBT propagandası pompalayarak amacınıza ulaşırsınız" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYA MECRALARI TUZAĞA DÖNÜŞTÜ
Özellikle çocukların ve ergenlerin yoğun olarak kullandığı mecralara dikkat çeken Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Instagram, X, TikTok ve Netflix gibi dijital platformlarda cinsiyet kimliği ve tıbbi süreçlere ilişkin içeriklerin arttığını görüyoruz. Bu içerikler özellikle çocukların ve gençlerin merak duygusunu uyandırıyor; çocuklar ister istemez bu konuları araştırmaya başlıyorlar" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
"ÖZGÜRLÜK" ADI ALTINDA ÖZENDİRME OPERASYONU
Sosyal medya hesaplarında cinsiyet değiştirme süreçlerinin çoğunlukla bir pazarlama stratejisiyle sunulduğunu ifade eden Kırık, "Kadınsı giyinen erkek ya da erkeksi giyinen kadın karakterlerle etkileşim alınıyor. Bu paylaşımların altına gelen yorumlar, belli bir zaman sonra gençler üzerinde özendirmeye sebebiyet veriyor" şeklinde konuştu.
HEDEF TÜRK AİLE YAPISINI BOZMAK
Sapkın ideolojilerin temel hedefinin toplumun kalesi olan aile olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Türk aile yapısı tüm dünyada parmakla gösterilen bir yapıya sahipti. Ancak üzülerek söylemek gerekir ki son dönemde ciddi bir dijital işgal altındayız. Milli ve manevi değerleri, bu aile hamurunu bozduğunuz vakit; başkaları sizi istediği gibi şekillendirebilir" uyarısında bulundu.
PEKİ, BU TEHLİKEYE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?
LGBT dayatmasına karşı hem ailelere hem de devlete büyük görevler düştüğünü belirten Prof. Dr. Kırık, "Ailelerin dijital okuryazarlık konusunda bilinçlenmesi ve çocuklarla açık iletişim kurması şart. Eğitim kurumlarında dijital mecraların sorgulanmasına yönelik dersler müfredata eklenmeli. Ayrıca fenomenler aracılığıyla paylaşılan bu sapkın videolar ve LGBT içerikli hesaplar BTK süzgecinden geçirilmeli; bu hesapların Türkiye'deki faaliyetleri durdurulmalı ve erişim engeli getirilmelidir" diyerek toplumsal normalleşme için bu adımların hayati olduğunu sözlerine ekledi.