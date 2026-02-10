Dijital işgalin hedefinde gençler var: Sosyal medyada LGBT tehlikesi

Türkiye genelinde LGBT adı altında faaliyet yürüten bazı dernek ve oluşumlar, sosyal medya platformlarını kullanarak gençleri ve çocukları hedef alıyor. Özellikle cinsiyet değiştirme süreçlerinin "özgürlük" ve "kişisel tercih" adı altında pazarlanması Türk aile yapısını tehdit ederken, uzmanlar dijital mecralardaki bu "zehirli" içeriklere karşı aileleri ve yetkilileri kritik önlemler almaya çağırıyor.

Türkiye'nin son dönemdeki dirayetli adımlarının ve mazlumların sesi olmasının belli çevreleri rahatsız ettiğini belirten Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Türkiye'yi kültürel, milli ve dini açıdan yozlaştırırsanız, toplumsal çatışmaları artırırsanız başarılı olursunuz. Çocukları ülkelerinden koparıp kimlik arayışı içerisine iterseniz, dijital platformlar üzerinden LGBT propagandası pompalayarak amacınıza ulaşırsınız" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA MECRALARI TUZAĞA DÖNÜŞTÜ

Özellikle çocukların ve ergenlerin yoğun olarak kullandığı mecralara dikkat çeken Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Instagram, X, TikTok ve Netflix gibi dijital platformlarda cinsiyet kimliği ve tıbbi süreçlere ilişkin içeriklerin arttığını görüyoruz. Bu içerikler özellikle çocukların ve gençlerin merak duygusunu uyandırıyor; çocuklar ister istemez bu konuları araştırmaya başlıyorlar" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

"ÖZGÜRLÜK" ADI ALTINDA ÖZENDİRME OPERASYONU

Sosyal medya hesaplarında cinsiyet değiştirme süreçlerinin çoğunlukla bir pazarlama stratejisiyle sunulduğunu ifade eden Kırık, "Kadınsı giyinen erkek ya da erkeksi giyinen kadın karakterlerle etkileşim alınıyor. Bu paylaşımların altına gelen yorumlar, belli bir zaman sonra gençler üzerinde özendirmeye sebebiyet veriyor" şeklinde konuştu.