Sosyal medya tehlikesi alarm veriyor! İtalya'da da düğmeye basıldı
Avrupa'da çocukları sosyal medyanın karanlık dünyasından korumak için tarihi bir adım atılıyor. Fransa, İspanya, Yunanistan, İngiltere'nin ardından şimdi de İtalya, 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik sert kısıtlamalar için harekete geçti. A Haber, Avrupa'da hızla yayılan bu kritik düzenlemeyi yerinde takip etti. İtalya'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni kuralların detaylarını araştıran A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, uzmanlara, polis yetkililerine, ailelere ve öğrencilere mikrofon uzattı.
Avrupa Birliği, çocukları ve gençleri dijital tehditlerden korumak amacıyla 16 yaş altına sosyal medya kısıtlaması için düğmeye bastı.
Bu kapsamda AB ülkelerinde, sosyal medya platformlarına yönelik yeni bir dönem başlıyor. İtalya'da yürürlüğe girecek düzenlemelerle birlikte:
Yaş doğrulama zorunluluğu, aile denetimi, veri güvenliği önlemleri, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini koruyacak kurallar ön plana çıkarılıyor.
Yetkililer, bu uygulamanın çocukların hem ruh sağlığını hem de sosyal gelişimini korumayı hedeflediğini vurguluyor.
Avrupa'nın gündeminde artık tek bir soru var:
Çocuklar gerçekten korunacak mı, yoksa dijital tehlikeler büyümeye devam mı edecek?
DİJİTAL DÜNYANIN KARANLIK YÜZÜ: SİBER ZORBALIĞA KARŞI SEFERBERLİK
Dijital dünya çocuklara fırsatlar sunduğu kadar, her geçen gün büyüyen dev riskler de barındırıyor.
Uzmanlar, sosyal medya platformlarının çocuklar için bir "eğlence alanı" olmaktan çıkıp, tehlike merkezine dönüştüğünü belirtiyor.
Tehditlerin başında şunlar geliyor:
Siber zorbalık
Grooming (çocuklara yönelik çevrimiçi tuzak ve taciz)
Sexting
İnternet bağımlılığı
Bu riskler artık sadece ailelerin değil, devletlerin de en büyük güvenlik gündemlerinden biri haline geldi.
İTALYA POLİSİ DEVREDE: 7/24 TAKİP, ŞÜPHELİ HESAPLAR RADARDA
İtalya'da çocukları dijital saldırılardan korumak için yalnızca yasalar değil, emniyet birimleri de sahada.
Posta Polisi ve Siber Güvenlik birimleri, çocuklara yönelik çevrimiçi tehditleri 7 gün 24 saat izliyor.
Şüpheli hesaplar tek tek takip ediliyor, suçlular tespit edilerek adalet önüne çıkarılıyor.
Artık dijital güvenlik sadece bir ebeveyn sorumluluğu değil, aynı zamanda devletin doğrudan müdahale ettiği kritik bir güvenlik meselesi haline gelmiş durumda.
"EN BÜYÜK TEHLİKE ÇEVRİMİÇİ TACİZ VE ZORBALIĞIN NORMALLEŞMESİ"
A Haber'in mikrofon uzattığı isimlerden biri de uzman Christina Bonucchi oldu. Bonucchi, çocuklar için dijital platformlarda en ciddi riskin çevrimiçi taciz ve zorbalık olduğunu vurguladı.
Bonucchi'nin açıklamaları ürkütücü tabloyu gözler önüne serdi:
"İnternet ve dijital platformlarda çocuklar için en ciddi risklerin başında çevrimiçi taciz ve zorbalık geliyor. Yetişkinlerin çocuklarla internet üzerinden güven ilişkisi kurarak zamanla cinsel içerikli sohbetlere yönelmesi özellikle küçük yaştaki çocuklar için büyük bir tehlike oluşturuyor."