Sosyal medya tehlikesi alarm veriyor! İtalya'da da düğmeye basıldı

ahaber.com.tr - Özel Haber

Avrupa'da çocukları sosyal medyanın karanlık dünyasından korumak için tarihi bir adım atılıyor. Fransa, İspanya, Yunanistan, İngiltere'nin ardından şimdi de İtalya, 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik sert kısıtlamalar için harekete geçti. A Haber, Avrupa'da hızla yayılan bu kritik düzenlemeyi yerinde takip etti. İtalya'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni kuralların detaylarını araştıran A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, uzmanlara, polis yetkililerine, ailelere ve öğrencilere mikrofon uzattı.

Avrupa Birliği, çocukları ve gençleri dijital tehditlerden korumak amacıyla 16 yaş altına sosyal medya kısıtlaması için düğmeye bastı.

Bu kapsamda AB ülkelerinde, sosyal medya platformlarına yönelik yeni bir dönem başlıyor. İtalya'da yürürlüğe girecek düzenlemelerle birlikte:

Yaş doğrulama zorunluluğu, aile denetimi, veri güvenliği önlemleri, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimini koruyacak kurallar ön plana çıkarılıyor.

Yetkililer, bu uygulamanın çocukların hem ruh sağlığını hem de sosyal gelişimini korumayı hedeflediğini vurguluyor.

Avrupa'nın gündeminde artık tek bir soru var:
Çocuklar gerçekten korunacak mı, yoksa dijital tehlikeler büyümeye devam mı edecek?

DİJİTAL DÜNYANIN KARANLIK YÜZÜ: SİBER ZORBALIĞA KARŞI SEFERBERLİK

Dijital dünya çocuklara fırsatlar sunduğu kadar, her geçen gün büyüyen dev riskler de barındırıyor.

Uzmanlar, sosyal medya platformlarının çocuklar için bir "eğlence alanı" olmaktan çıkıp, tehlike merkezine dönüştüğünü belirtiyor.

Tehditlerin başında şunlar geliyor:

Siber zorbalık

Grooming (çocuklara yönelik çevrimiçi tuzak ve taciz)

Sexting

İnternet bağımlılığı

Bu riskler artık sadece ailelerin değil, devletlerin de en büyük güvenlik gündemlerinden biri haline geldi.

İTALYA POLİSİ DEVREDE: 7/24 TAKİP, ŞÜPHELİ HESAPLAR RADARDA

İtalya'da çocukları dijital saldırılardan korumak için yalnızca yasalar değil, emniyet birimleri de sahada.

Posta Polisi ve Siber Güvenlik birimleri, çocuklara yönelik çevrimiçi tehditleri 7 gün 24 saat izliyor.

Şüpheli hesaplar tek tek takip ediliyor, suçlular tespit edilerek adalet önüne çıkarılıyor.

Artık dijital güvenlik sadece bir ebeveyn sorumluluğu değil, aynı zamanda devletin doğrudan müdahale ettiği kritik bir güvenlik meselesi haline gelmiş durumda.

"EN BÜYÜK TEHLİKE ÇEVRİMİÇİ TACİZ VE ZORBALIĞIN NORMALLEŞMESİ"

A Haber'in mikrofon uzattığı isimlerden biri de uzman Christina Bonucchi oldu. Bonucchi, çocuklar için dijital platformlarda en ciddi riskin çevrimiçi taciz ve zorbalık olduğunu vurguladı.

Bonucchi'nin açıklamaları ürkütücü tabloyu gözler önüne serdi:

"İnternet ve dijital platformlarda çocuklar için en ciddi risklerin başında çevrimiçi taciz ve zorbalık geliyor. Yetişkinlerin çocuklarla internet üzerinden güven ilişkisi kurarak zamanla cinsel içerikli sohbetlere yönelmesi özellikle küçük yaştaki çocuklar için büyük bir tehlike oluşturuyor."

Siber zorbalığın da giderek yaygınlaştığını belirten Bonucchi, özellikle mesajlaşma uygulamalarında çocukların çoğu zaman düşünmeden hareket edebildiğini söyledi:

"Bir diğer önemli risk ise siber zorbalık. Özellikle mesajlaşma uygulamalarında çocuklar ve gençler çoğu zaman düşünmeden hareket edebiliyor."

Bonucchi'ye göre en önemli konu ise aile içi iletişim:

"Çocukların çevrimiçi faaliyetleri hakkında konuşmak her zaman kolay olmasa da aileyle bu konuda sürekli iletişim kurabilmek çok önemli."

A HABER UZMANLARA SORDU: YASAK YETERLİ Mİ?

A Haber, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini bilimsel açıdan değerlendirmek için uzmanlara da danıştı.

Roma'daki Gemelli Hastanesi Klinik Psikoloji Bölümü'nden Daniela Chieffo, bu konuda uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Chieffo, Avrupa Parlamentosu'nun sosyal medya için asgari yaş sınırını 16 olarak önermesinin doğru yönde bir adım olduğunu ifade ederken, kritik bir noktaya daha dikkat çekti:

Yasaklar tek başına yeterli değil, ancak mutlaka uygulanmalı ve eğitimle desteklenmeli.

"ANKSİYETE PATLADI, İNSAN İLİŞKİLERİ ÇÖKÜYOR!"

Uzman psikolog Daniela Chieffo, çocuklar ve gençlerde son dönemde alarm veren artışı şöyle anlattı:

"Günümüzde özellikle anksiyete bozuklukları ve yaygın anksiyete ciddi şekilde arttı. Bilişsel işlevlerde zorlanmalar ve kişiler arası ilişkilerde bozulmalar da sıkça gözlemleniyor."

Chieffo'ya göre dijital dünya artık yeni psikolojik sorunların kaynağı:

"Dijital dünya, daha önce karşılaşılmayan bazı yeni psikopatolojik durumların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor."

"YASAK SADECE ERTELER AMA ŞART!"

Chieffo, 16 yaş sınırı gibi kısıtlamaların önemli olduğunu ancak tek başına çözüm olmayabileceğini belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Bu tür yasaklar çocukların dijital dünyayla kuracağı ilişkiyi yalnızca erteler. Gençler çoğu zaman yaş sınırlarını aşmak için sahte profiller oluşturabilir."

Ancak uzman, asıl tehlikenin yalnızca sosyal medya olmadığını da ekledi:

"Sorun yalnızca akıllı telefon değil; video oyunları ve çevrim içi oyun platformlarını da çocuklar sıklıkla kullanıyor."

Chieffo'ya göre temel çözüm, aileyle iletişim:

"Önemli olan şey aile içi iletişim. Çocuk ve gençlerin yaşadıkları sorunları ebeveynleriyle paylaşabilmeleri."

DİJİTAL BAĞIMLILIK ALARM VERİYOR: "SONSUZ KAYDIRMA" TUZAĞI!

A Haber'in İtalya'dan aktardığı dosyada bir başka kritik gerçek daha öne çıktı:
Dijital bağımlılık artık kontrol edilemez boyuta ulaşıyor.

Sonsuz kaydırma (infinite scroll), otomatik oynatılan videolar ve oyunlaştırma teknikleri, çocukların ekran başında saatlerce kalmasına yol açıyor.

Doktorlar ve güvenlik birimleri, çocukları sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumak için en kritik unsurun yine aile olduğunu belirtiyor.

A HABER'İN YÜREK YAKAN RÖPORTAJI: 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNU ZORBALIĞA KURBAN VERDİ!

A Haber, sosyal medyanın acı bilançosunu gözler önüne seren yürek burkan bir röportaja da imza attı.

A Haber ekibi, 2022 yılında sosyal medyada uğradığı zorbalık nedeniyle 13 yaşındaki çocuğunu kaybeden bir İtalyan baba ile konuştu.

Acılı baba, yaşadığı trajedinin ardından topluma önemli bir mesaj verdi:

"Teknoloji hızla ilerliyor ve iletişim yöntemleri buna paralel olarak çeşitleniyor. Bu ilerlemenin olumsuz olduğu anlamına gelmez. Önemli olan sosyal medyanın sunduğu avantajları görmek ve gençlerin bu platformları doğru ve bilinçli bir şekilde kullanmayı öğrenmesini sağlamaktır."

Baba, özellikle eğitim ve farkındalığın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu nedenle eğitim ve farkındalık son derece önemlidir."

GENÇLER NE DİYOR? 16 YAŞ YASAĞINA DESTEK DE VAR, TEPKİ DE

Bu tartışmanın merkezinde yer alan öğrenciler de A Haber'e konuştu. Gençlerin görüşleri, sosyal medya kullanımının ne kadar büyük bir toplumsal mesele haline geldiğini gösterdi.

İtalyan öğrenci, 16 yaş altındaki çocukların her zaman bilinçli olamayabileceğini söyleyerek aile kontrolünü destekledi:

"16 yaşın altında bazen yeterince bilinçli olamayabiliyoruz. Bu nedenle ailelerin bazı konularda kontrol sağlaması önemli."

Diğer bir öğrenci ise yasağa karşı olduğunu dile getirdi:

"Instagram kullanıyorum. 16 yaş altına sosyal medyanın yasaklanabileceği söyleniyor ama bunu tam olarak anlayamadım. Ben yasaklanmasına katılmıyorum."

Başka bir öğrenci, özgürlük ile kontrol arasında denge gerektiğini vurguladı:

"Eğer yeterince olgunsan sosyal medyayı bir ebeveyn izni olmadan da doğru şekilde kullanabilirsin. Bir genç tamamen serbest olmamalı ama aynı zamanda kendi kendini yönetebilmeyi öğrenmeli."

Diğer bir öğrenci ise yasağın yerine bilinçli kullanım gerektiğini söyledi:

"Sosyal medya yasaklanmamalı ama kesinlikle daha bilinçli kullanılmalı."

AVRUPA'DA YENİ DÖNEM: "ÇOCUKLARIN HAYATI ÖZGÜRLÜKTEN ÖNCE GELİR!"

İtalya'nın da dahil olduğu bu yeni süreç, Avrupa'da dijital dünyanın artık "kontrolsüz bir alan" olmaktan çıkarılmak istendiğini ortaya koyuyor.

Çünkü artık herkes aynı noktada birleşiyor:
Çocuklar, sosyal medya algoritmalarının ve çevrimiçi suç şebekelerinin insafına bırakılamaz.

A Haber'in İtalya'dan aktardığı bu özel dosya, Avrupa'nın neden sert adımlar attığını açıkça ortaya koyuyor:

Psikolojik çöküş, siber zorbalık, çevrimiçi taciz, dijital bağımlılık ve veri güvenliği tehditleri

Tüm bu tehlikeler karşısında 16 yaş altına getirilecek kısıtlama, Avrupa'da "geç kalınmış ama hayati" bir hamle olarak değerlendiriliyor.

"16 YAŞ SINIRI YETMEZ AMA ŞART!"

Uzmanlar, polis birimleri ve aileler ortak bir noktada buluşuyor:
16 yaş altına sosyal medya kısıtlaması tek başına yeterli olmasa da mutlaka uygulanması gereken bir koruma kalkanı.

Çünkü çocukların psikolojisi, güvenliği ve geleceği söz konusu olduğunda "özgürlük" tartışmaları ikinci planda kalıyor. Avrupa bu yüzden yeni bir dönemi başlatıyor. A Haber, Roma'dan yaptığı özel haberle bu kritik süreci tüm ayrıntılarıyla gözler önüne seriyor.

