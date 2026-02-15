Sosyal medya tehlikesi alarm veriyor! İtalya'da da düğmeye basıldı

"Çocukların çevrimiçi faaliyetleri hakkında konuşmak her zaman kolay olmasa da aileyle bu konuda sürekli iletişim kurabilmek çok önemli."

Bonucchi'ye göre en önemli konu ise aile içi iletişim:

"Bir diğer önemli risk ise siber zorbalık. Özellikle mesajlaşma uygulamalarında çocuklar ve gençler çoğu zaman düşünmeden hareket edebiliyor."

A HABER UZMANLARA SORDU: YASAK YETERLİ Mİ?

A Haber, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini bilimsel açıdan değerlendirmek için uzmanlara da danıştı.

Roma'daki Gemelli Hastanesi Klinik Psikoloji Bölümü'nden Daniela Chieffo, bu konuda uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Chieffo, Avrupa Parlamentosu'nun sosyal medya için asgari yaş sınırını 16 olarak önermesinin doğru yönde bir adım olduğunu ifade ederken, kritik bir noktaya daha dikkat çekti:

Yasaklar tek başına yeterli değil, ancak mutlaka uygulanmalı ve eğitimle desteklenmeli.