Çocuklara dijital kalkan! Sosyal medya yasası yolda | İşte madde madde şartlar
Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik kapsamlı sosyal medya düzenlemesi için düğmeye basıldı. Hazırlanan taslak çalışmanın önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Hazırlanan taslak çalışmaya göre sosyal medya kullanımında 15 yaş sınırı getirilmesi, platformlara ebeveyn kontrol araçları zorunluluğu ve yaş doğrulama sistemi şartı öngörülüyor.
ÇOCUKLAR İÇİN YENİ KORUMA KALKANI
Yapılacak düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına ilave yükümlülükler getirilecek.
Buna göre: Ebeveyn kontrol araçlarının sunulması zorunlu olacak. Şikâyet başvuruları en geç 48 saat içinde cevaplandırılacak. Aldatıcı reklamların engellenmesi için önleyici tedbirler alınacak.
YAŞ KRİTERLERİNE GÖRE DERECELENDİRME
Dijital oyun sağlayıcıları da yaş kriterlerine göre derecelendirme yapmakla yükümlü olacak. Derecelendirilmeyen oyunlar sunulamayacak.
Türkiye'den günlük erişimi belirli bir seviyenin üzerinde olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcılarına Türkiye'de temsilci bulundurma ve BTK'ya bildirme zorunluluğu getirilecek. Kurallara uymayanlara idari para cezası ve bant daraltma yaptırımı uygulanabilecek.