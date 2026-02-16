CANLI YAYIN
Çocuklara dijital kalkan! Sosyal medya yasası yolda | İşte madde madde şartlar

Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik kapsamlı sosyal medya düzenlemesi için düğmeye basıldı. Hazırlanan taslak çalışmanın önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Hazırlanan taslak çalışmaya göre sosyal medya kullanımında 15 yaş sınırı getirilmesi, platformlara ebeveyn kontrol araçları zorunluluğu ve yaş doğrulama sistemi şartı öngörülüyor.

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ KORUMA KALKANI

Yapılacak düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına ilave yükümlülükler getirilecek.

Buna göre: Ebeveyn kontrol araçlarının sunulması zorunlu olacak. Şikâyet başvuruları en geç 48 saat içinde cevaplandırılacak. Aldatıcı reklamların engellenmesi için önleyici tedbirler alınacak.

YAŞ KRİTERLERİNE GÖRE DERECELENDİRME

Dijital oyun sağlayıcıları da yaş kriterlerine göre derecelendirme yapmakla yükümlü olacak. Derecelendirilmeyen oyunlar sunulamayacak.

Türkiye'den günlük erişimi belirli bir seviyenin üzerinde olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcılarına Türkiye'de temsilci bulundurma ve BTK'ya bildirme zorunluluğu getirilecek. Kurallara uymayanlara idari para cezası ve bant daraltma yaptırımı uygulanabilecek.

15 YAŞ SINIRININ DAYANAĞI

15 yaş sınırı belirlenirken bilimsel araştırmalar, Türk Ceza Kanunu'ndaki cezai sorumluluk eşiği, Türk Medeni Kanunu'ndaki düzenlemeler ve Avrupa ülkelerindeki uygulamalar dikkate alındı.

Avustralya, Fransa, Danimarka, Belçika ve ABD'nin bazı eyaletlerinde çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırlamaları ve ebeveyn izni şartı uygulanıyor. Çin'de ise belirli saatlerde internet erişimine kısıtlama getiriliyor.

YAŞ DOĞRULAMA SİSTEMİ GELİYOR

Taslakta farklı yaş doğrulama yöntemleri üzerinde duruluyor. Yüz tanıma sistemleri, çevrim içi hareketlerden yaş tahmini yapan algoritmalar ve kimlik doğrulama yöntemleri seçenekler arasında yer alıyor.

DİJİTAL MECRADA DAHA GÜVENLİ BİR ORTAM

Çalışmalar kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, sosyal medya platformları ile ebeveyn ve çocuklarla istişareler yapıldığı bildirildi.

Yeni düzenlemenin, çocukların üstün yararı ilkesi doğrultusunda dijital mecralarda daha güvenli bir ortam oluşturmayı hedeflediği ifade ediliyor.

NEDEN DÜZENLEME?

Yetkililer, mevcut mevzuatın hızla gelişen dijital dünyaya yeterli karşılığı veremediğini belirtiyor.

Teknolojik dönüşümle birlikte çocukların çevrim içi ortamda daha korumasız hale geldiğine dikkat çekilirken; fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimi olumsuz etkileyebilecek risklere karşı proaktif ve bütüncül bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

