Sanchez’den tekno-oligark salvosu: Sosyal medyanın zehrine geçit vermeyeceğiz!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gençleri sosyal medyanın "zehirli" dünyasından korumak için başlattığı savaşta vites yükseltti. Kendisine "faşist" ve "hain" diyen teknoloji devleri Elon Musk ve Pavel Durov’a Bilbao’ya meydan okuyan Sanchez, 16 yaş altı yasak ve sıkı denetim kararlılığını yineledi. Teknoloji patronlarını "tekno-oligarklar" olarak nitelendiren Sanchez, "Bizi yıkamayacaklar, algoritmanın sesi demokrasinin sesini bastıramayacak" diyerek dünyaya kararlılık mesajı verdi.

Bilbao kentinde düzenlenen Ulusal Sanayi Kongresi'nde kürsüye çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı sert önlemler alacaklarını duyurdu.

"BİZİ YIKAMAYACAKLAR"

16 yaş altına erişim yasağı ve yasal kontrolün artırılması planlarını eleştiren Elon Musk ve Pavel Durov'u hedef alan Sanchez, "Bizi yıkamayacaklar çünkü aklın, toplumsal çoğunluğun ve demokrasinin sesi, algoritmanın bu tekno-oligarkları tarafından kesinlikle bastırılamayacak." ifadelerini kullandı. Gençleri bu ağların "zehirli ve cezasız" dünyasından koruyacaklarını vurgulayan Başbakan, teknoloji patronlarına adeta savaş açtı.

HAKLARI GENİŞLETMEK Mİ CEBİ DOLDURMAK MI?

Konuşmasında teknolojinin hangi amaca hizmet etmesi gerektiğini sorgulayan Sanchez, vatandaşlara seslenerek, "Bu yeniliği neden istiyoruz? Hakları genişletmek için mi yoksa bu hakları riske atmak için mi? Demokrasiyi güçlendirmek mi yoksa zayıflatmak mı? İnsanların yaşamlarını iyileştirmek mi yoksa birkaç kişinin cebini doldurmak mı?" sorularını yöneltti. Aldatmayı normalleştiren ve gizliliği bir meta haline getiren bir teknoloji anlayışına karşı olduklarını belirten Sanchez, "Bir teknoloji oligarkının milyonlarca vatandaşın cep telefonlarına sızıp onlara yalan söyleyebildiği bir toplum mu istiyoruz? Bence cevap kesinlikle hayır olmalı." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

MUSK VE DUROV'DAN AĞIR HAKARETLER

Gerilim, Sanchez'in Dubai'deki Dünya Hükümetler Zirvesi'nde sosyal medyaya kısıtlama getireceğini açıklamasının ardından tırmanmıştı. Bu açıklamalara sert tepki gösteren X'in sahibi Elon Musk, "Sanchez gerçek bir faşist totaliterdir. Kirli Sanchez, İspanya halkına ihanet eden bir zalim ve haindir." suçlamasında bulunmuştu. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov ise düzenlemelerin internet özgürlüğünü tehdit ettiğini savunarak, İspanya'nın bir "gözetim devletine" dönüştürüleceğini iddia etmişti.

"TEKNO-OLİGARKLAR HAVLASSINLAR"

Teknoloji patronlarının şahsına yönelik ağır hakaretlerine ve "tehlikeli" niyet suçlamalarına yanıt vermekten çekinmeyen Sanchez, geri adım atmayacağının sinyalini verdi. Daha önce de bu saldırılara karşı dik duruşunu sergileyen İspanya Başbakanı, "Tekno-oligarklar havlasınlar. Bu bizim yolumuza devam ettiğimizin bir işaretidir." diyerek, sosyal medyanın denetimsiz gücüne karşı mücadelesini sürdüreceğini vurguladı. Sanchez, bu düzenlemelerin internet özgürlüğünü kısıtlamak değil, toplumun ve demokrasinin temellerini korumak için olduğunu savundu.