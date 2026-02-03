İspanya'dan 16 yaş altı çocuklar için tarihi adım! Sosyal medya erişimi tamamen yasaklanacak
Dijital çağın en büyük tehditlerinden biri haline gelen sosyal medya çocuklar üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açarken başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden peş peşe yaptırımlar hayata geçiliyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 16 yaş altındaki çocuklara sanal medya kullanımının resmen yasaklanacağını belirtirken, sosyal medya şirketlerine ise yaptırımların uygulanacağını duyurdu. Sanchez açıklamasında platformların dezenformasyon ve nefret dolu içeriklerine sıfır tolerans gösterileceğini belirtti.
Günümüz dünyasında en kritik sorun alanlarından biri olarak öne çıkan sosyal medya, çocuklar için riskler barındırırken zararlı içerikleri ile ciddi tehdit oluşturuyor. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden sosyal medya devlerine peş peşe yaptırımlar hayata geçiriliyor.
DİJİTAL PLATFORMLARIN NEFRET YAYAN SÖYLEMLERİNE GÖZ YUMULMAYACAK
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'nde konuştu. Sanchez, gelecek hafta Bakanlar Kurulu'nda onaylanması beklenen yasa tasarısıyla, 16 yaş altındaki çocukların sanal medya platformlarına kaydolmasının resmen yasaklanacağını bildirdi.
Mevcut yasa taslağında yapılan değişiklikle yasağın kapsamının genişletildiğini belirten Sanchez, "Platformların etkili yaş doğrulama sistemlerini uygulaması gerekecek. Bu sadece bir kutucuğu işaretlemekle olmayacak, gerçekten çalışan bariyerler kurulacak. Bugün çocuklarımız, asla yalnız başlarına gezinmemeleri gereken bir alana maruz kalıyorlar" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLARIMIZI DİJİTAL VAHŞİ BATIDAN KORUYACAĞIZ"
Dezenformasyon, nefret söylemi ve çocuk istismarını yayan algoritmaların manipüle edilmesinin suç sayılacağını vurgulayan Sanchez, "Hükümetler artık zehirli içeriklere göz yummamalı. Kar uğruna dezenformasyonu körükleyen algoritmaları kullanan platformları soruşturacağız. Nefreti yaymanın bir bedeli olmalı; hukuki, ekonomik ve etik bir bedel. Platformlar artık bunu görmezden gelemez" açıklamasında bulundu.
Sanchez, platformların etkili yaş doğrulama sistemleri kurmak zorunda kalacağını kaydederek, "Çocuklarımızı dijital Vahşi Batı'dan koruyacağız" dedi.
YASA DIŞI İÇERİKLERİN ALGORİTMİK MANİPÜLASYONU SUÇ SAYILACAK
Sanchez,açıklamalarının devamında yasa dışı içeriklerin algoritmik manipülasyonunu ve yaygınlaştırılmasını yeni bir suç kapsamına alınacağını belirtti. Öte yandan "Hükümetim Grok, TikTok ve Instagram tarafından işlenen ihlalleri soruşturmak ve yasal işlem başlatmak için kamu savcımızla birlikte çalışacaktır." ifadelerini kullandı.