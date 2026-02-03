İspanya'dan 16 yaş altı çocuklar için tarihi adım! Sosyal medya erişimi tamamen yasaklanacak

Günümüz dünyasında en kritik sorun alanlarından biri olarak öne çıkan sosyal medya, çocuklar için riskler barındırırken zararlı içerikleri ile ciddi tehdit oluşturuyor. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden sosyal medya devlerine peş peşe yaptırımlar hayata geçiriliyor.

DİJİTAL PLATFORMLARIN NEFRET YAYAN SÖYLEMLERİNE GÖZ YUMULMAYACAK

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'nde konuştu. Sanchez, gelecek hafta Bakanlar Kurulu'nda onaylanması beklenen yasa tasarısıyla, 16 yaş altındaki çocukların sanal medya platformlarına kaydolmasının resmen yasaklanacağını bildirdi.

Mevcut yasa taslağında yapılan değişiklikle yasağın kapsamının genişletildiğini belirten Sanchez, "Platformların etkili yaş doğrulama sistemlerini uygulaması gerekecek. Bu sadece bir kutucuğu işaretlemekle olmayacak, gerçekten çalışan bariyerler kurulacak. Bugün çocuklarımız, asla yalnız başlarına gezinmemeleri gereken bir alana maruz kalıyorlar" ifadelerini kullandı.