Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar, tablet başvuru ekranı | "gsbbiz.gsb.gov.tr" "GSBBiz mobil" Vergisiz telefon başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler?

Vergisiz cep telefonu veya bilinen diğer adıyla teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin Bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yapması gerekiyor.

Kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılan başvuruda kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi, teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasının, İBAN numarasının mobil telefon cihaz desteği için İMEİ numarasının girilmesi zorunlu olacak.

Bilgisayar, cep telefonu ve internet desteğinden faydalanabilmek için öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Henüz başvuru ekranın açıldığına ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor.

VERGİSİZ CEP TELEFONU BAŞVURUSU DEĞERLENDİRİLECEK!