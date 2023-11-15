Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar, tablet başvuru ekranı | "gsbbiz.gsb.gov.tr" "GSBBiz mobil" Vergisiz telefon başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler?
Vergisiz cep telefonu başvuruları için gsbbiz.gsb.gov.tr adresi, yoğun ilgiyle karşılanıyor. Öğrenciler, vergi indirimli cep telefonlarına göz atmaya başlareken bir yandan da şartlar ile ilgili diğer detayları araştırmaya başladı. Resmi Gazete'de vergisiz telefonun detayları geçtiğimiz günlerde yer almıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başvuru işlemlerinin resmen başladığını duyurdu. Peki vergisiz telefon başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler?
Vergisiz cep telefonu başvuruları başladı ve kimlik doğrulamasıyla gerçekleştirilecek. Başvuruda, kimlik bilgisi, fatura numarası, fatura tarihi, cihazın alındığı firmanın kimlik numarası, öğrencinin kendi adına kayıtlı telefon numarası, İBAN numarası, İMEİ numarası ve diğer gerekli bilgiler sisteme girilecek. Vergisiz cep telefonundan açık öğretim programları öğrencileri yararlanamayacak. İşte detayları...
VERGİSİZ CEP TELEFONU BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞLADI!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!" ifadelerini kullandı.
Başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında olacak.
VERGİSİZ CEP TELEFONU BAŞVURU EKRANI NEREDE?
Vergisiz cep telefonu veya bilinen diğer adıyla teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin Bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yapması gerekiyor.
Kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılan başvuruda kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi, teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasının, İBAN numarasının mobil telefon cihaz desteği için İMEİ numarasının girilmesi zorunlu olacak.
Bilgisayar, cep telefonu ve internet desteğinden faydalanabilmek için öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Henüz başvuru ekranın açıldığına ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor.
VERGİSİZ CEP TELEFONU BAŞVURUSU DEĞERLENDİRİLECEK!
Başvurular sistem üzerinden değerlendirilir. Öğrenci tarafından girilen bilgiler ile birlikte başvurunun teknolojik cihaz desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden reddedilir ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır.
Başvurunun kabulü halinde; ilgili elektronik kimlik bilgisi veya bilgileri (IMEI), başvuru sahibinin adına kayıtlı hatlar ile eşleştirilerek Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde tanımlanır.
ÖĞRENCİ HESABINA YATIRILACAK!
Başvurunun kabul edilmesi üzerine mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Bakanlık tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılır ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır.
Aynı tip teknolojik cihaz için sadece bir defa başvuruda bulunulabilir. Farklı tip teknolojik cihazların aynı kişi tarafından satın alınması mümkündür. Satın alınan cihazlar için teknolojik cihaz destek tutarı toplamı 5.500,00 Türk lirasını geçemez.
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- Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar, tablet başvuru ekranı | "gsbbiz.gsb.gov.tr" "GSBBiz mobil" Vergisiz telefon başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler?
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