Öğrencilere güncel vergisiz bilgisayar fiyatları 2023 | ÖTV ve KDV indirimli PC güncel model listesi açığa çıktı! Acer, Lenova, HP, Casper...

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, öğrencilerin vergisiz bilgisayar avantajından faydalanabilmesi için vergiler dahil fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan cihazlara odaklanmaları gerekiyor. Akıllı telefonlarda yüzde 44.4'lük bir indirim uygulanırken, bilgisayarlarda ise yüzde 16.66'lık bir indirim söz konusu. Bu kapsamda, öğrenciler 9 bin 500 TL'lik bir fiyat etiketine sahip bir bilgisayar için ise 7 bin 923 TL ödeyebilecekler. İşte öğrencilere güncel vergisiz bilgisayar fiyatları...