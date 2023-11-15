15 Kasım 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Öğrencilere güncel vergisiz bilgisayar fiyatları 2023 | ÖTV ve KDV indirimli PC güncel model listesi açığa çıktı! Acer, Lenova, HP, Casper...

Öğrencilere güncel vergisiz bilgisayar fiyatları 2023 | ÖTV ve KDV indirimli PC güncel model listesi açığa çıktı! Acer, Lenova, HP, Casper...

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, öğrencilerin vergisiz bilgisayar avantajından faydalanabilmesi için vergiler dahil fiyatı 9 bin 500 TL'yi aşmayan cihazlara odaklanmaları gerekiyor. Akıllı telefonlarda yüzde 44.4'lük bir indirim uygulanırken, bilgisayarlarda ise yüzde 16.66'lık bir indirim söz konusu. Bu kapsamda, öğrenciler 9 bin 500 TL'lik bir fiyat etiketine sahip bir bilgisayar için ise 7 bin 923 TL ödeyebilecekler. İşte öğrencilere güncel vergisiz bilgisayar fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 14:35
  • 1
  • 7
Öğrencilere güncel vergisiz bilgisayar fiyatları 2023 | ÖTV ve KDV indirimli PC güncel model listesi açığa çıktı! Acer, Lenova, HP, Casper...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vergisiz bilgisayar, cep telefonu satışı ve internet desteği başvurularının başladığını duyurdu. Vergisiz bilgisayar satışı ile ilgili tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından teknolojik cihaz desteğinden yararlanmak isteyenler, vergisiz bilgisayar modelleri ve fiyatları hakkında araştırmalara başladı. İşte model model indirimli fiyat listesi...

VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ GÜNCEL LİSTEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Öğrencilere güncel vergisiz bilgisayar fiyatları 2023 | ÖTV ve KDV indirimli PC güncel model listesi açığa çıktı! Acer, Lenova, HP, Casper...

Marka: Acer
Model: Aspire 3
İşlemci: AMD Ryzen 3
RAM: 4GB
Fiyat: 8.999 TL
İndirimli Fiyat: 7.505 TL

  • 3
  • 7
Öğrencilere güncel vergisiz bilgisayar fiyatları 2023 | ÖTV ve KDV indirimli PC güncel model listesi açığa çıktı! Acer, Lenova, HP, Casper...

Marka: Lenovo
Model: IP
İşlemci: Intel Celeron
RAM: 4GB
Fiyat: 7.999 TL
İndirimli Fiyat: 6.671 TL

  • 4
  • 7
Öğrencilere güncel vergisiz bilgisayar fiyatları 2023 | ÖTV ve KDV indirimli PC güncel model listesi açığa çıktı! Acer, Lenova, HP, Casper...

Marka: HP
Model: 15
İşlemci: Intel Celeron N200
RAM: 4GB
Fiyat: 8.999 TL
İndirimli Fiyat: 7.505 TL

  • 5
  • 7
Öğrencilere güncel vergisiz bilgisayar fiyatları 2023 | ÖTV ve KDV indirimli PC güncel model listesi açığa çıktı! Acer, Lenova, HP, Casper...

Marka: Casper
Model: Nirvana C370
İşlemci: Intel N5030
RAM: 4GB
Fiyat: 7.999 TL
İndirimli Fiyat: 6.671 TL