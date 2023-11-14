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GTA 6 ne zaman çıkıyor? GTA VI hangi tarihte çıkacak? GTA 6 ilk fragman tarihi...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 14.11.2023
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GTA 6 ne zaman çıkıyor? GTA VI hangi tarihte çıkacak? GTA 6 ilk fragman tarihi...

"GTA 6 ne zaman çıkacak?" sorusunun cevabı araştırma konusu oldu. Oyun tutkunlarının heyecanla beklediği GTA VI için ipuçları gelmeye devam ediyor. Rockstar Games, son 10 yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan GTA 6'nın fragman tarihini açıkladı. İşte, GTA 6 hakkında merak edilen tüm detaylar...

Oyun dünyasının devi Grand Theft Auto VI (GTA VI) için heyecan dorukta! Rockstar Games tarafından yapılan açıklamaya göre, oyunun resmi fragmanı Aralık ayında yayınlanacak. Bu duyuru, oyunseverler arasında büyük bir heyecan ve spekülasyon dalgası yarattı.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyunun kesin çıkış tarihi belirsizliğini korusa da, 2025 mali yılında, yani 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında piyasaya sürüleceği ön görülüyor.

GTA 6 FRAGMAN TARİHİ BELLİ OLDU!

Rockstar Games, Grand Theft Auto 6'nın resmi fragmanını aralık ayının başlarında yayınlayacaklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gelecek ay Rockstar Games'in 25. yılını kutluyoruz. Aralık ayı başlarında yeni Grand Theft Auto'nun (GTA 6) ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz."

ETKİLEŞİM REKORU KIRDI!

Rockstar Games'in duyurusu şu anda 1,4 milyondan fazla beğeni ile tüm zamanların en çok beğenilen oyun gönderisi oldu.

Ayrıca sadece 1 gün içerisine 147,5 milyon görüntülenme ile tarihin en çok etkileşim alan oyun içeriği oldu.

HARİTA İKİ KAT DAHA BÜYÜK OLACAK

İddiaya göre Rockstar, GTA 6'ya toplamda 2 milyar dolar harcama yaptı. Eğer bu söylenti doğru çıkarsa oyun, tüm zamanların en pahalı eğlence ürünü olarak tarihe geçecek.

Öte yandan GTA 6'nın haritasının GTA 5'e göre iki kat daha büyük olmasının beklendiği öne sürüldü.

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