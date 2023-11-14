GTA 6 ne zaman çıkıyor? GTA VI hangi tarihte çıkacak? GTA 6 ilk fragman tarihi...

ETKİLEŞİM REKORU KIRDI!

Rockstar Games'in duyurusu şu anda 1,4 milyondan fazla beğeni ile tüm zamanların en çok beğenilen oyun gönderisi oldu.

Ayrıca sadece 1 gün içerisine 147,5 milyon görüntülenme ile tarihin en çok etkileşim alan oyun içeriği oldu.