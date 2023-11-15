GÖKBEY helikopteri bomba gibi geliyor! Geri sayım başladı

GÖKBEY maksimum servis irtifası olan 20 bin fite ilk kez ulaşarak başarılı bir testi geride bıraktı. Motor performans testleri tamamlandı. 1 saat süren testlerde GÖKBEY helikopteri bu irtifada hem çift motor hem de tek motorla uçuş yaptı. Böylece önemli bir güvenli uçuş gereksinimi başarı ile tamamlanmış oldu.