GÖKBEY helikopteri bomba gibi geliyor! Geri sayım başladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye savunma sanayii alanında çağ atladı. Yapılan hamleler sahada etkisini gösterirken o ürünlerden biri olan ve ülkemizin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, zorlu testleri birer birer geride boraktı. Şimdi de ilk görevi için gün sayıyor. İşte detaylar…
Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin özgün projesi GÖKBEY genel maksat helikopterinin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı şekilde devam ediyor.
Bu kapsamda önemli kilometre taşlarını birer birer geride bırakan GÖKBEY helikopteriyle son dönemde hız ve irtifa testleri gerçekleştirildi.
GÖKBEY maksimum servis irtifası olan 20 bin fite ilk kez ulaşarak başarılı bir testi geride bıraktı. Motor performans testleri tamamlandı. 1 saat süren testlerde GÖKBEY helikopteri bu irtifada hem çift motor hem de tek motorla uçuş yaptı. Böylece önemli bir güvenli uçuş gereksinimi başarı ile tamamlanmış oldu.
GÖKBEY Programı kapsamında 3 prototip helikopterle toplamda 700 uçuş test saatine ulaşıldı.
Helikopterin askeri versiyonları, askeri sertifikasyon ve kalifikasyon süreçleri sonrasında kullanıcılara teslim edilecek. Sivil versiyon ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile yürütülen sivil sertifikasyon sürecinin sonunda Genel Müdürlük tarafından yayınlanacak tip sertifikası ile sivil kullanıcılara sunulacak.
Bu doğrultuda 3 adet GÖKBEY, yakın zamanda Jandarma Genel Komutanlığına teslim edilecek.
MİLLİ MOTORU DA HAZIRLANIYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumların genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla Özgün Helikopter Programı Sözleşmesi 2013 yılında imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık Uzay Sanayii arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen GÖKBEY helikopteri, ilk uçuşunu 6 Eylül 2018'de gerçekleştirdi.
GÖKBEY, 19 Nisan 2023'te TEI tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 turboşaft motorları ile ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı.
GÖKBEY, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.
Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY helikopteri, görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında milli TS1400 turboşaft motorları ile etkin şekilde icra edebilecek.
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