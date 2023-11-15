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Haberler Galeri Vergisiz telefon modelleri güncel liste 2023 | Öğrencilere indirimli telefon fiyat listesi! ÖTV'siz KDV'siz Samsung, Xiaomi, Casper, Vivo...

Vergisiz telefon modelleri güncel liste 2023 | Öğrencilere indirimli telefon fiyat listesi! ÖTV'siz KDV'siz Samsung, Xiaomi, Casper, Vivo...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın duyurusuyla vergisiz cep telefonu satışı için başvurular başladı. Vergisiz telefon, bilgisayar satışı ve internet desteği için yapılan başvurularla ilgili güncel bilgiler merak konusu oldu. Vergisiz cep telefonu satışı için Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin ardından, teknolojik cihaz desteğinden yararlanmak isteyenler, vergisiz telefon modelleri ve fiyatları hakkında araştırmalarına hız verdi. İşte model model vergi indirimli telefonlar listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 13:50
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Vergisiz telefon modelleri güncel liste 2023 | Öğrencilere indirimli telefon fiyat listesi! ÖTV’siz KDV’siz Samsung, Xiaomi, Casper, Vivo...

Vergisiz telefon, bilgisayar satışı ve internet desteği başvurularıyla ilgili güncel bilgiler, vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin ardından vergisiz cep telefonu almak isteyenler, modellerin ve fiyatların detaylarını incelemeye başladı. İşte vergisiz telefonlar ve indirimli fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Vergisiz telefon modelleri güncel liste 2023 | Öğrencilere indirimli telefon fiyat listesi! ÖTV’siz KDV’siz Samsung, Xiaomi, Casper, Vivo...

TELEFONLAR

Marka: Samsung
Model: Galaxy A32
İşlemci: MediaTek G80
Kamera: 64 MP
Fiyat: 9.500 TL
İndirimli Fiyat: 5.262 TL

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Vergisiz telefon modelleri güncel liste 2023 | Öğrencilere indirimli telefon fiyat listesi! ÖTV’siz KDV’siz Samsung, Xiaomi, Casper, Vivo...

Marka: Samsung
Model: Galaxy A23
İşlemci: Snapdragon 695
Kamera: 50 MP
Fiyat: 7.599 TL
İndirimli Fiyat: 4.200 TL

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Vergisiz telefon modelleri güncel liste 2023 | Öğrencilere indirimli telefon fiyat listesi! ÖTV’siz KDV’siz Samsung, Xiaomi, Casper, Vivo...

Marka: Redmi
Model: Note 12
İşlemci: Snapdragon 695
Kamera: 50 MP
Fiyat: 6.799 TL
İndirimli Fiyat: 4.392 TL

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Vergisiz telefon modelleri güncel liste 2023 | Öğrencilere indirimli telefon fiyat listesi! ÖTV’siz KDV’siz Samsung, Xiaomi, Casper, Vivo...

Marka: Poco
Model: M5
İşlemci: MediaTek G99
Kamera: 64 MP
Fiyat: 6.599 TL
İndirimli Fiyat: 4.611 TL