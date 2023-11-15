Vergisiz telefon modelleri güncel liste 2023 | Öğrencilere indirimli telefon fiyat listesi! ÖTV'siz KDV'siz Samsung, Xiaomi, Casper, Vivo...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın duyurusuyla vergisiz cep telefonu satışı için başvurular başladı. Vergisiz telefon, bilgisayar satışı ve internet desteği için yapılan başvurularla ilgili güncel bilgiler merak konusu oldu. Vergisiz cep telefonu satışı için Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğin ardından, teknolojik cihaz desteğinden yararlanmak isteyenler, vergisiz telefon modelleri ve fiyatları hakkında araştırmalarına hız verdi. İşte model model vergi indirimli telefonlar listesi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.11.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 13:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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