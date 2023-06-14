Almanya İsrail'den "Arrow-3" alıyor
Almanya’da Federal Meclis (Bundestag) Bütçe Komisyonunun, hükümetin İsrail’den Arrow-3 hava savunma sisteminin alımı için girişimde bulunmasına onay verdiği bildirildi. Dünya atmosferinin üzerindeki füzeleri vurmak için tasarlanan uzun menzilli Arrow 3, komşu Avrupa Birliği ülkelerine de koruma sağlaması bekleniyor.
Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack Zimmermann, Almanya'nın hava savunmada yeni döneme girdiğini belirterek, ülkesinin Arrow-3 sistemini alarak gelecekte askeri sorumluluğunu da yerine getireceğini ifade etti.
Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Arrow-3'ün, Almanya'nın girişimiyle Avrupa hava savunmasının bir parçası olması hedefleniyor.
2025'İN SON ÇEYREĞİNDE TESLİM
Söz konusu hava savunma sistemlerinin ödemeleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkenin savunmasını güçlendirmek için Başbakan Olaf Scholz tarafından açıklanan 100 milyar euroluk fondan karşılanacak. Almanya'nın anlaşmanın planladığı gibi gitmesi halinde Arrow 3 hava savunma sistemini 2025'in son çeyreğinde teslim alması bekleniyor.
"YALNIZCA ALMANYA İLE İLGİLİ OLMAYAN BÜYÜK BİR PROJE"
Scholz yaptığı açıklamada, söz konusu savunma yatırımının "yalnızca Almanya ile ilgili olmayan büyük bir proje" olduğunu belirterek, "İşlerin yavaş yavaş ilerlediğini ve her şeyin de onaylanacağına inanıyoruz" dedi.
BALİSTİK FÜZELERİ ENGELLEYEBİLİYOR
Dünya atmosferinin üzerindeki füzeleri vurmak için tasarlanan uzun menzilli Arrow 3, komşu Avrupa Birliği ülkelerine de koruma sağlaması bekleniyor.
İsrailli IAI'ye göre, Arrow 3 sistemi, 2 bin 400 kilometreye kadar bir mesafeden ateşlenen balistik füzeleri engelleyebiliyor.
Sistem ilk olarak 2017 yılında İsrail'de bir hava üssünde konuşlandırıldı ve İsrail'i İran ve Suriye'den gelecek saldırılara karşı korumak için kullanıldı.
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