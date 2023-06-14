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Almanya İsrail'den "Arrow-3" alıyor

TEKNOLOJİ AA
Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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Almanya İsrail’den Arrow-3 alıyor

Almanya’da Federal Meclis (Bundestag) Bütçe Komisyonunun, hükümetin İsrail’den Arrow-3 hava savunma sisteminin alımı için girişimde bulunmasına onay verdiği bildirildi. Dünya atmosferinin üzerindeki füzeleri vurmak için tasarlanan uzun menzilli Arrow 3, komşu Avrupa Birliği ülkelerine de koruma sağlaması bekleniyor.

Almanya Savunma Bakanlığının Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Federal Meclis Bütçe Komisyonu, Iris-T SLM hava savunma sisteminin alımının yanı sıra İsrail'den mühimmatıyla Arrow-3 hava savunma sisteminin temin edilmesi için girişimde bulunmasına izin verdi.

İki sistemin maliyeti, geçen yıl Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan hemen sonra Alman hükümetinin savunma harcamaları için ayırdığı 100 milyar avroluk fondan karşılanacak.

Arrow-3'ün yaklaşık 4 milyar avro, Iris-T SLM sisteminin de 1 milyar avroya mal olacağı tahmin ediliyor.

Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack Zimmermann, Almanya'nın hava savunmada yeni döneme girdiğini belirterek, ülkesinin Arrow-3 sistemini alarak gelecekte askeri sorumluluğunu da yerine getireceğini ifade etti.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Arrow-3'ün, Almanya'nın girişimiyle Avrupa hava savunmasının bir parçası olması hedefleniyor.

2025'İN SON ÇEYREĞİNDE TESLİM

Söz konusu hava savunma sistemlerinin ödemeleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkenin savunmasını güçlendirmek için Başbakan Olaf Scholz tarafından açıklanan 100 milyar euroluk fondan karşılanacak. Almanya'nın anlaşmanın planladığı gibi gitmesi halinde Arrow 3 hava savunma sistemini 2025'in son çeyreğinde teslim alması bekleniyor.

"YALNIZCA ALMANYA İLE İLGİLİ OLMAYAN BÜYÜK BİR PROJE"

Scholz yaptığı açıklamada, söz konusu savunma yatırımının "yalnızca Almanya ile ilgili olmayan büyük bir proje" olduğunu belirterek, "İşlerin yavaş yavaş ilerlediğini ve her şeyin de onaylanacağına inanıyoruz" dedi.

BALİSTİK FÜZELERİ ENGELLEYEBİLİYOR

Dünya atmosferinin üzerindeki füzeleri vurmak için tasarlanan uzun menzilli Arrow 3, komşu Avrupa Birliği ülkelerine de koruma sağlaması bekleniyor.

İsrailli IAI'ye göre, Arrow 3 sistemi, 2 bin 400 kilometreye kadar bir mesafeden ateşlenen balistik füzeleri engelleyebiliyor.

Sistem ilk olarak 2017 yılında İsrail'de bir hava üssünde konuşlandırıldı ve İsrail'i İran ve Suriye'den gelecek saldırılara karşı korumak için kullanıldı.

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