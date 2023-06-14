Almanya İsrail'den "Arrow-3" alıyor

"YALNIZCA ALMANYA İLE İLGİLİ OLMAYAN BÜYÜK BİR PROJE"



Scholz yaptığı açıklamada, söz konusu savunma yatırımının "yalnızca Almanya ile ilgili olmayan büyük bir proje" olduğunu belirterek, "İşlerin yavaş yavaş ilerlediğini ve her şeyin de onaylanacağına inanıyoruz" dedi.

BALİSTİK FÜZELERİ ENGELLEYEBİLİYOR



Dünya atmosferinin üzerindeki füzeleri vurmak için tasarlanan uzun menzilli Arrow 3, komşu Avrupa Birliği ülkelerine de koruma sağlaması bekleniyor.



İsrailli IAI'ye göre, Arrow 3 sistemi, 2 bin 400 kilometreye kadar bir mesafeden ateşlenen balistik füzeleri engelleyebiliyor.

Sistem ilk olarak 2017 yılında İsrail'de bir hava üssünde konuşlandırıldı ve İsrail'i İran ve Suriye'den gelecek saldırılara karşı korumak için kullanıldı.