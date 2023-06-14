Tayfun Yunanistan'ın gündeminde! Yeni yayınlanan görüntüleri paylaşıp bir noktaya dikkat çektiler

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları başta Yunanistan olmak üzere tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Milli Muharip Uçak, Kızılelma, Bayraktar TB-2, TCG Anadolu sık sık manşetlerde yerini alırken bugün gündem Tayfun balistik füzesine dair yeni görüntüler oldu.

Giriş Tarihi: 14.06.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 10:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL