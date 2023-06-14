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Tayfun Yunanistan'ın gündeminde! Yeni yayınlanan görüntüleri paylaşıp bir noktaya dikkat çektiler

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları başta Yunanistan olmak üzere tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Milli Muharip Uçak, Kızılelma, Bayraktar TB-2, TCG Anadolu sık sık manşetlerde yerini alırken bugün gündem Tayfun balistik füzesine dair yeni görüntüler oldu.

Giriş Tarihi: 14.06.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 10:18
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Tayfun Yunanistan’ın gündeminde! Yeni yayınlanan görüntüleri paylaşıp bir noktaya dikkat çektiler

Türkiye'nin ilk 'kısa menzilli balistik füzesi' Tayfun, geçtiğimiz ay ikinci kez Rize-Artvin Havalimanı'ndan ateşlenmişti. ROKETSAN, Tayfun'un daha önce yapılan 2. test atışına ilişkin yeni bir video yayımladı.

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Tayfun Yunanistan’ın gündeminde! Yeni yayınlanan görüntüleri paylaşıp bir noktaya dikkat çektiler

Yunanistan ise Türkiye'nin savunma sanayiindeki üretimlerini yakından takip ediyor. Nitekim Yunan basını daha önce yine Tayfun'u defalarca mercek altına almıştı.

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Tayfun Yunanistan’ın gündeminde! Yeni yayınlanan görüntüleri paylaşıp bir noktaya dikkat çektiler

In.gr ROKETSAN'ın yayımladığı yeni videoya haberinde yer vererek "Türkiye, ilk kısa menzilli balistik füzesini geçen ay ikinci kez ateşledi" sözlerine yer verdi.

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Tayfun Yunanistan’ın gündeminde! Yeni yayınlanan görüntüleri paylaşıp bir noktaya dikkat çektiler

Haberde aynı zamanda Tayfun'un niçin Sinop değil de Rize'de ateşlendiği de soruldu. Gazete, Türkiye'nin Sinop'ta genelde uzun menzilli füzeleri ateşlediğini ifade etti.

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Tayfun Yunanistan’ın gündeminde! Yeni yayınlanan görüntüleri paylaşıp bir noktaya dikkat çektiler

Aynı zamanda Tayfun balistik füzesinin seri üretime geçildiğini de söyleyerek, "Bu füzeler konvansiyonel, nükleer, kimyasal ve biyolojik savaş başlıklarının tamanını taşıyabilir" denildi.