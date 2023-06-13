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Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'dan yeni görüntüler! Dosya güven düşmana korku salıyor...

Türkiye dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor. Ülkemizin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un daha önce yapılan 2. test atışına ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. ROKETSAN tarafından paylaşılan görüntüler nefes kesti. İşte Tayfun füzesinin test atışının görüntüleri…

Giriş Tarihi: 13.06.2023 19:42 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 19:43
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Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’dan yeni görüntüler! Dosya güven düşmana korku salıyor...

ROKETSAN, Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi TAYFUN'un daha önce yapılan 2. test atışına ilişkin yeni bir video yayımladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’dan yeni görüntüler! Dosya güven düşmana korku salıyor...

BALİSTİK FÜZE ÖNEMİ

Muharebe sahası için büyük öneme sahip balistik füzeler, genellikle denizden/denizaltıdan karaya veyahut karadan karaya atılıyor.

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Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’dan yeni görüntüler! Dosya güven düşmana korku salıyor...

Ateşlendikten itibaren parabol bir yörünge izliyor ve çoğunlukla atmosferin sınırını aşarak uzaya çıkıyor. Akabinde ise tekrar yörüngeye girip, yer çekiminden ötürü elde ettikleri o yüksek hızla hedeflerine yöneliyor.

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Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’dan yeni görüntüler! Dosya güven düşmana korku salıyor...

Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor. Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor.

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Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’dan yeni görüntüler! Dosya güven düşmana korku salıyor...

Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.