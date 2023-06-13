Türkiye’nin yerli balistik füzesi Tayfun’dan yeni görüntüler! Dosya güven düşmana korku salıyor...

Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.