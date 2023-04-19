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Selçuk Bayraktar: KIZILELMA’DA seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş testleri tamam

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 19.04.2023 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
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Selçuk Bayraktar: KIZILELMA’DA seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş testleri tamam

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın yeni uçuş görüntüsünü paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ”Gök vatanda ve uzayda tam bağımsız oluncaya kadar…” mesajını veren Bayraktar, “Bugün KIZILELMA'nın 6. ve 7. uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerini gerçekleştirdik. Türlü iftiralarla yolumuza TAKOZ koyma gayretinde olanlar KIZILELMA'mıza yetişemesin diye hızımızı her testte biraz daha yükseltiyoruz. Uçuşlarımız ve mücadelemiz ülkemiz gök vatanda ve uzayda tam bağımsız oluncaya dek sürecek.” dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar Kızılelma'nın 6. ve 7. uçuş testlerinde seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş denemelerini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

İFTİRALARA YANIT

Belli kesimlerce art niyetli bir şekilde atılan alçak iftiralara da sert yüklenen Selçuk Bayraktar, "Yolumuza takoz koyma gayretinde olanlar Kızılelma'mıza yetişemesin diye hızımızı her testte biraz daha yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

BAYRAKTAR KIZILELMA BİR YILLIK REKOR SÜREDE GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Bayraktar Kızılelma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, hava-yer görevlerinin yanı sıra yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek.

Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek platform olacak Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak.

8,5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Bayraktar Kızılelma, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak Bayraktar Kızılelma, akıllı filo otonomisiyle görev yapabilecek.

KIZILELMA’DA seriye bağladı KIZILELMA'DA SERİYE BAĞLADI

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