Selçuk Bayraktar: KIZILELMA’DA seri iniş-kalkış ve yüksek hızlı uçuş testleri tamam

BAYRAKTAR KIZILELMA BİR YILLIK REKOR SÜREDE GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Bayraktar Kızılelma bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, hava-yer görevlerinin yanı sıra yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek.