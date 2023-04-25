AMAZON PRIME güncel üyelik ücreti 2023 | Amazon Prime fiyatı arttı mı, ne kadar, kaç TL! %493,67 arttı!
Amazon Prime üyelik ücreti ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı merak konusu oldu. Aylık üyelik ücretin yüzde 20,25 oranında artmasıyla birlikte kullanıcılar yeni güncel fiyatları araştırmaya başladı. Bir sonraki fatura dönemiyle birlikte güncellenecek olan fiyatlar vatandaşlara sunulacak. Peki Amazon Prime güncel üyelik fiyatları neler, kaç TL?
Amazon Prime 25 Nisan 2023 itibarıyla aylık üyelik fiyatlarını güncellediğini duyurdu. Platformun kullanıcıları detayları araştırmaya başladı. Aylık üyelikle birlikte ücretsiz kargo, ekstra indirim ve film-dizi içeriklerine erişme imkanı sunan Amazon Prime'ın yeni güncel fiyatları merak ediliyor. İşte Amazon Prime güncel 2023 üyelik fiyatları...
Prime'ın öne çıkan hizmetlerine ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar aktarıldı:
"2020 yılında Türkiye'de hizmete girmesinden bu yana Prime'ı üyelerimiz için daha da değerli hale getirmek adına yatırımlarımızı sürdürürdük. Hızlı, ücretsiz, sınırsız Prime teslimatına daha fazla ürün seçeneği ekledik, ücretsiz ertesi gün teslimat yapılan il sayısını 17'den 50'ye çıkardık, 'Çok Al, Az Öde', randevulu teslimat ve indirimlere erken erişim gibi yepyeni avantajları üyelerimize sunduk.
Ayrıca Prime Video'da, 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' gibi Amazon Originals içeriklerinin sayısını artırırken, 2022 yılında Türkiye sinemalarının en çok izlenen filmi olan Bergen ve ilk yerli Amazon Originals filmi 'Rüyanda Görürsün' de dahil birçok film ve diziyle içeriğimizi zenginleştirdik."
Açıklamada, şirketin güncellenen fiyat politikasıyla ilgili olarak da '25 Nisan itibarıyla Prime hizmetimizin aylık üyelik fiyatını 39 TL olarak güncelliyoruz. Bu yeni fiyat, yeni üyeler için 25 Nisan'dan, mevcut Prime üyelerimiz için 25 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacaktır. Bu, Türkiye'de Prime'ın hizmete girdiği 2020 yılından bu yana yapılan ilk değişikliktir. Prime ile üyelerimize benzersiz avantajlar sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.' ifadelerine yer verildi.
Ücretsiz kargo, ekstra indirim ve film-dizi içeriklerine erişme imkanı sunan Amazon Prime'ın sitesinde yeni fiyatla ilgili olarak şu duyuru yapıldı: "30 gün ücretsiz deneme süresinden sonra Amazon Prime aylık sadece 39 TL. İstediğin zaman iptal edebilirsin."
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