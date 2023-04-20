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Bayraktar KIZILELMA dur durak bilmiyor! 8. uçuş testini başarıyla tamamladı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 20.04.2023 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
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Bayraktar KIZILELMA dur durak bilmiyor! 8. uçuş testini başarıyla tamamladı

Türkiye savunma sanayiinde tam bağımsızlık için adımlarını hızlandırdı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 8. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.KIZILELMA, pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevraları yaptı.

Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından KIZILELMA, 8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

KIZILALMA'DAN 630 KM/SA HIZDA MANEVRA

Bayraktar, "8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladı. Pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevralarını gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

630 KM hızda manevra! 630 KM HIZDA MANEVRA!

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