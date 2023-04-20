Bayraktar KIZILELMA dur durak bilmiyor! 8. uçuş testini başarıyla tamamladı
Türkiye savunma sanayiinde tam bağımsızlık için adımlarını hızlandırdı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 8. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.KIZILELMA, pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevraları yaptı.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından KIZILELMA, 8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.
KIZILALMA'DAN 630 KM/SA HIZDA MANEVRA
Bayraktar, "8. Uçuş Testini de başarıyla tamamladı. Pistin üzerinde alçak irtifada 630 km/sa hızda test manevralarını gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
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