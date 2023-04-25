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Gökyüzünün yeni Fatih’i Bayraktar Kızılelma ve Akıncı'dan kol uçuşu

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Giriş: 25.04.2023 00:35
Türkiye'nin gurur kaynağı Baykar'ın, öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası, planlanan doğrultuda devam ediyor. Bu kapsamda Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı TİHA ile kol uçuşu icra etti. Büyük aksiyon içeren görüntüler beğeni topladı.
Kızılelma ve Akıncı’dan kol uçuşu
Kızılelma ve Akıncı'dan kol uçuşu
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