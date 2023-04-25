Gökyüzünün yeni Fatih’i Bayraktar Kızılelma ve Akıncı'dan kol uçuşu

Türkiye'nin gurur kaynağı Baykar'ın, öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası, planlanan doğrultuda devam ediyor. Bu kapsamda Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı TİHA ile kol uçuşu icra etti. Büyük aksiyon içeren görüntüler beğeni topladı.