Togg'dan 'ön sipariş' açıklaması: "Yakında bir tarihte başlatacağız"
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'dan yapılan resmi açıklamaya göre; ön sipariş süreci yakın bir tarihte başlıyor. Togg'un Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Togg akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız." denildi.
Togg'dan yapılan resmi açıklamaya göre; ön sipariş süreci yakın bir tarihte başlayacak. Togg'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Togg akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız." denildi.
HAK KAZANANLAR VE TESLİMAT ÖNCELİĞİ
2023 yılı bitmeden Togg almaya hak kazananların ve hak kazananlar arasındaki teslimat önceliğinin de çekilişle belirleneceği vurgulandı.
"NFT AÇIK ARTIRMASI İLERİ BİR TARİHTE"
Togg'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Togg akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız.
Ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde Togg akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğini belirleyeceğimiz bir çekiliş yapacağız.
5 Şubat'ta kullanıcılarımızın yoğun ilgisiyle başlayan ancak ülkemizi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurduğumuz NFT açık artırmasını ise ileri bir tarihte gerçekleştireceğiz.
NFT açık artırmasıyla satışa sunacağımız 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu'nu öncelikli teslimat kapsamından çıkararak, 29 Ekim 2023 tarihinde kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız.
Tüm bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyurduğumuz YeniLig yarışmasını iptal ettiğimizi de bilginize sunarız.
Çalışmalarımıza hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz."
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