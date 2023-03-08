Togg'dan 'ön sipariş' açıklaması: "Yakında bir tarihte başlatacağız"

Togg'dan yapılan resmi açıklamaya göre; ön sipariş süreci yakın bir tarihte başlayacak. Togg'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Togg akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte başlatacağız." denildi.