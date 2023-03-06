Türk silah şirketi Canik Almanya'yı fethetti! Onlarca firmadan yoğun ilgi
Canik, Almanya'da düzenlenen Enforce Tac Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı ve IWA OutdoorClassics 2023 Fuarı'nda inovatif ürünlerini ve eğitim faaliyetlerini tanıttı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden Canik, yurt dışı turuna Las Vegas'taki SHOT Show ve Abu Dabi'deki IDEX'in ardından Almanya'da katıldığı iki fuarı daha ekledi.
Canik, Almanya'da sektörün önde gelen temsilcileri ve ziyaretçilere inovatif ürünlerinin ve eğitim faaliyetlerinin tanıtımını 30 kişilik profesyonel ekibi gerçekleştirdi.
28 Şubat-1 Mart'ta Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen Enforce Tac Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda Canik, dünya çapında ses getiren ürünlerini sergiledi.
Kolluk kuvvetleri ve silahlı kuvvetlere yönelik gerçekleşen fuarda, Canik'in standı büyük ilgi gördü.
Fuarda Canik'in 12,7 mm çapındaki M2 serisinde yer alan hızlı değiştirilebilir namlulu (Quick-Change Barrel/QCB) sürümü ve daha yüksek atım hızına sahip versiyonu Canik M2F tanıtıldı.
Yine aynı fuar kapsamında Canik'in 2022 yılında satın alarak ekosistemine dahil ettiği köklü İngiliz şirketi AEI System'in 30x113 mm orta kalibre topu olan VENOM LR'nin tanıtımı yapıldı.
Ayrıca katılımcılar, Canik'in orta kalibre top ve entegrasyon alanında gerçekleştirdiği yatırımların bir parçası olan UNIROBOTICS'in farklı konseptlere yönelik uzaktan kumandalı silah kulesi ve entegrasyon çözümlerine de büyük ilgi gösterdi.
Canik, 2-5 Mart'ta düzenlenen ve yoğun bir katılımın gözlendiği Avrupa'nın en büyük atıcılık, avcılık ve outdoor fuarı olan IWA OutdoorClassics 2023'te de yerini aldı.
Fuarda yeni tabanca modelleri, ödüllü tabancalar, optikler, aksesuar ve evrensel aksesuar markası olan MECANIK aksesuarları, eğitim faaliyetlerini yürüttüğü Canik Academy katılımcılara tanıtıldı.
"TEKNOLOJİMİZİ VE KONSEPTLERİMİZİ TÜM DÜNYAYA BU ÖNEMLİ FUARLAR SAYESİNDE BİRİNCİ AĞIZDAN AKTARABİLİYORUZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik Genel Müdürü C. Utku Aral, iki fuarda da beklentileri aşan bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Almanya'nın Nürnberg şehrinde gerçekleşen iki önemli fuarda yer aldığımız için çok mutluyuz. Bugün tüm dünya, Türkiye'nin savunma sanayisinde ne kadar geliştiğine ve nasıl bir hızla gelişmeye devam ettiğine şahitlik ediyor. Bizler bu başarının bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Türk savunma sanayi ve Canik olarak, kendi teknolojimizi ve konseptlerimizi tüm dünyaya bu önemli fuarlar sayesinde birinci ağızdan aktarabiliyoruz.
Bugün Amerika ve diğer kıtalarda olduğu gibi Canik'in Avrupa'da da sektöre yön veren saygın bir noktaya geldiğini görmek bizlere ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi ispat ediyor. Bizi ziyaret eden binlerce ziyaretçi ve değerli fuar katılımcılarına şükranlarımı sunuyorum."
Verilen bilgiye göre, Nürnberg kentinde düzenlenen Enforce Tac ve IWA fuarları ile Canik, Türkiye'nin ihracatına katkı sunacak yeni iş birlikleri için de ön anlaşmalar gerçekleştirdi.
Global marka gücünü sürdürmeye devam eden Canik, Almanya'daki fuarlarda başarısını bir kez daha tescilledi.
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