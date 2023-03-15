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GBT-4 OPENAI nedir, ne işe yarar, ücretli mi? ChatGPT'yi geride bıraktı! GPT-4 çıktı mı, ne zaman çıkacak?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2023
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GBT-4 OPENAI nedir, ne işe yarar, ücretli mi? ChatGPT’yi geride bıraktı! GPT-4 çıktı mı, ne zaman çıkacak?

ChatGBT'nin yeni sürümü GBT-4 çıktı. Geçtiğimi Salı günü yayımlanan OPENAI GBT-4 ile yüne dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. ChatGBT, bir dil modeli olarak adlandırılan bir yazılım programıdır. GBT-4 ise daha gelişmiş ve daha güvenli bir hizmet sunuyor. Peki GBT-4 OPENAI nedir, ne işe yarar, ücretli mi?

GBT-4 OPENAI nedir, ne işe yarar sorusunun cevabı merak konusu oldu. ChatGBT çıktığı ilk günden bu yana yoğun ilgi görerek kısa sürede çok fazla kişiye erişti. Birçok kişinin takibi altına giren ChatGBT'nin yeni versiyonu GBT-4 ise araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki GBT-4 nedir, ne işe yarar? GBT-4 ücretli mi? İşte detaylar...

GBT-4 NEDİR?

Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan GPT-3 bizlere metinleri resimlere dönüştürebilme imkanını vermişti. Yeni geliştirilen GPT-4 ile ise metinleri videolara dönüştürebileceğiz. Yani sadece metin yazarak belirli bir konu hakkında bir video oluşturabileceğiz. OpenAI tarafından gerçekleştirilen GPT-4, daha geniş genel bilgiyi kapsıyor ve problem çözme yetenekleri sayesinde karşılaştığı metinleri daha yüksek doğrulukla analiz edebiliyor.

DAHA DOĞRU VE GÜVENİLİR

OpenAI, GPT-4'u daha doğru ve güvenilir hale getirmek için insanlardan gelen geri bildirimlerden faydalandığını belirtiyor. Üstelik bu geri bildirimlere ChatGPT'den gelen geri bildirimler de dahil. ChatGPT Plus aboneleri için kullanıma sunulan GPT-4 API'ının, bekleme listesi üzerinden geliştiricilere açıldığını da ekleyelim.

ÜCRETLİ Mİ, NE KADAR?

Yeni GPT-4 ücreti ise aylık 20 dolar, yaklaşık 380 lira. Abonelik oluşturduktan sonra herhangi bir bekleme sıkıntısı yaşamıyorsunuz.

NASIL KULLANILIR?

OpenAI hesabınıza giriş yapın, eğer ücretli üyelik sahbi değilseniz, ChatGPT ile konuşursunuz, abone ücretini ödedikten sonra GPT-4 yani ChatGPT+'ya erişebilirsiniz.

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