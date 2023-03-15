GBT-4 OPENAI nedir, ne işe yarar, ücretli mi? ChatGPT’yi geride bıraktı! GPT-4 çıktı mı, ne zaman çıkacak?

GBT-4 NEDİR?

Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan GPT-3 bizlere metinleri resimlere dönüştürebilme imkanını vermişti. Yeni geliştirilen GPT-4 ile ise metinleri videolara dönüştürebileceğiz. Yani sadece metin yazarak belirli bir konu hakkında bir video oluşturabileceğiz. OpenAI tarafından gerçekleştirilen GPT-4, daha geniş genel bilgiyi kapsıyor ve problem çözme yetenekleri sayesinde karşılaştığı metinleri daha yüksek doğrulukla analiz edebiliyor.