Togg yollarda! Bursa'daki test sürüşü kamerada! 5 araç peş peşe...

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un test araçları, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeyken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Türkiye'nin yerli otomobili Togg, test sürüşlerine devam ediyor. Son olarak Togg'un farklı renkteki 5 test aracı, Orhangazi ilçesinden Gemlik yönüne seyir halindeyken görüntülendi. Togg araçlarını görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.