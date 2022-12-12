KIZILELMA’da bomba özellik! Haluk Bayraktar duyurdu

BAYRAKTAR: BAŞARI ÖRNEKLERİ BU KONUDA GÖSTERİLEN İRADENİN ETKİSİYLE OLUYOR

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Son 20 yılda savunma sanayii yükselen bir yıldız sektör oldu. 90'lı yıllarda bu ülke bugün harcadığından gayri safi milli hasılası üzerinden yüzde olarak baktığınızda oransal olarak o zamanlar yüzde 4'ünü ayırıyordu, şimdi yüzde 2'si, 2 buçuğunu ayırıyor. Yüzde 4'ünü ayırırken hiçbir vatandaşımızın bilgisi dahilinde değildi, böylesine güzel milli açılımlar yoktu. Onun çok daha az bedelini aktararak bugün onlarca sayısız teknoloji, ülkemizin güçlü ve bağımsız geleceğine taşıyacak adımlara imza atılmış oldu. Burada mihenk taşları var. Bir tanesi, 2004 yılında, bu ülkede binlerce tank, onlarca insansız hava aracı, gemisi yurt dışından alım projelerinin gündeme geldiği bir savunma sanayi icra kurulunda, o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde o icra kurulunda bu projelerin iptal edilerek tamamen milli ve özgün üretim modelinin benimsenmesi kararı. Basit gibi gözüken, bir toplantıda ele alınan karar. Ondan 20 yıl sonrasında bu ülkede her açıdan etkileyecek çok önemli sonuçlara sebebiyet veren bir karar. Bugün başarı örnekleri varsa bundan 15-20 yıl önce bu alanda alınan stratejik kararlar ve bu konuda gösterilen iradenin etkisiyle bunlar oluyor" dedi. Bayraktar, Bayraktar Akıncı'nın da bugün sınır içi ve sınır ötesinde operasyonlarda hizmet ettiğini aktardı.