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Avustralya, Google'ı 58 milyon dolar ödemeye mahkum etti

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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Avustralya, Google’ı 58 milyon dolar ödemeye mahkum etti

Son dakika haberi... Avustralya'da Federal Mahkeme, kişisel konum verilerinin toplanması gerekçesiyle Google'ı 58,4 milyon ABD doları ceza ödemeye mahkum etti.

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