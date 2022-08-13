Dünyada sadece 2 ülkede vardı! HAVELSAN akılalmaz teknolojiyi geliştirmeyi başardı

SADECE ABD VE ÇİN KULLANABİLİYOR

HAVELSAN, dünyada sadece ABD ve Çin gibi savunma harcamalarında zirvedeki ülkelerin sahip olduğu bu alandaki projede son aşamaya geldi. Üzerinde çalışılan araçlarla hem gece hem gündüz testler yapılarak entegrasyonun başarı ile gerçekleşmesi için çaba harcanıyor.

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