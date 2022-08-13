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Dünyada sadece 2 ülkede vardı! HAVELSAN akılalmaz teknolojiyi geliştirmeyi başardı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
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Dünyada sadece 2 ülkede vardı! HAVELSAN akılalmaz teknolojiyi geliştirmeyi başardı

HAVELSAN, yer ve hava araçlarının entegre olabildiği sürü teknolojisi üzerinde çalışıyor. Testlerin devam ettiği çalışmada entegre yer ve hava araçları ortak operasyonu başarı ile tamamladı.

Türkiye savunma sanayisinde her geçen gün teknoloji alanında bir yenilik yaşanıyor. Türk mühendisler kendilerine verilen imkanlar kapsamında sınırları zorlayarak yerli ve milli bir savunma sanayisi için yeni projeler hayata geçiriyor. Dünya çapında bir marka haline gelen Türk insansız hava araçları (İHA/SİHA) milletin göğsünü kabartıyor.

İHA'LAR YER ARAÇLARI İLE ENTEGRE OLACAK
Bu hava araçlarında bir sonraki adım ise entegrasyon. HAVELSAN da hava kara, hava, su altı ve üstü araçları birbiriyle konuşturup entegre ederek bir yeniliğe adım atmaya çalışıyor.

KENDİ KENDİNE ORGANİZE OLABİLEN SÜRÜ TEKNOLOJİSİ
HAVELSAN, buna göre sürü teknolojisi adı verilen, kendi kendine organize olabilen, merkezi olmayan, kollektif davranış fikirlerine sahip bireylerden oluşan bir zeka düzeyini insansız araçlar üzerinde kullanıyor.

2018 yılından itibaren üzerinde çalışılan projede test aşamalarına gelindi.

İNSANSIZ ARAÇLAR BİRLİKTE OPERASYON DÜZENLİYOR
Birbiriyle iletişim halinde olan insansız kara aracı ve hava araçlarının kollektif hareket ederek operasyon düzenledikleri testler üzerinde çalışılıyor. Buna göre ortak operasyonda bireysel operasyona göre daha hızlı ve daha başarılı sonuçlar alınıyor.

BİR ARAÇ KAYBOLSA DA OPERASYON DEVAM EDİYOR
Sürü teknolojisinde bir başka dikkat çeken özellik ise kayıp halinde görevin devam etmesi. Ortak operasyona çıkan grupta bir breyin imha olması durumunda yapay zeka sayesinde görevin kalan kısmı yeniden planlanarak uygulanmaya devam ediliyor.

SADECE ABD VE ÇİN KULLANABİLİYOR
HAVELSAN, dünyada sadece ABD ve Çin gibi savunma harcamalarında zirvedeki ülkelerin sahip olduğu bu alandaki projede son aşamaya geldi. Üzerinde çalışılan araçlarla hem gece hem gündüz testler yapılarak entegrasyonun başarı ile gerçekleşmesi için çaba harcanıyor.

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