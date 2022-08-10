Whatsapp 3 yeni özelliği duyurdu! Yıllardan beri olan özellik değişiyor! Dikkat çeken değişiklik sonrası artık yapılamayacak...

NELER DEĞİŞECEK?

Özelliğin, şifreli mesajlaşma platformunun gizliliği artırmak için aldığı bir dizi önlemin bir parçası olduğu belirtiliyor. Şirket tarafından duyurulan başka bir araç da kullanıcıların çevrimiçi olduklarını gizlemelerini sağlayacak.