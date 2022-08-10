Whatsapp 3 yeni özelliği duyurdu! Yıllardan beri olan özellik değişiyor! Dikkat çeken değişiklik sonrası artık yapılamayacak...
Dünyada milyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp çok sayıda kişiyi ilgilendiren değişim kararları aldığını açıkladı. Yeni özelliklerin en kısa sürede devreye gireceği belirtilirken, WhatsApp ürün müdürü Ami Vora “WhatsApp’ta, insanların yazdıkları mesajlar üzerinde daha fazla kontrol ve mahremiyete sahip olmalarını sağlayan özellikler oluşturmaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki WhatsApp'ın yeni özellikleri neler? Whatsapp'ta neler değişecek? İşte detaylar...
WHATSAPP'TAN YENİ ÖZELLİK
Meta'nın CEO'su Mark Zuckenberg yeni özelliklerin WhatsApp mesajlaşmalarını "yüz yüze görüşmeler kadar özel ve gizli" tutmaya yardımcı olacağını söyledi.
NELER DEĞİŞECEK?
Özelliğin, şifreli mesajlaşma platformunun gizliliği artırmak için aldığı bir dizi önlemin bir parçası olduğu belirtiliyor. Şirket tarafından duyurulan başka bir araç da kullanıcıların çevrimiçi olduklarını gizlemelerini sağlayacak.
MAHREMİYETİ ÖNCELİKLENDİRDİ
WhatsApp ürün müdürü Ami Vora yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"WhatsApp'ta, insanların yazdıkları mesajlar üzerinde daha fazla kontrol ve mahremiyete sahip olmalarını sağlayan özellikler oluşturmaya odaklanıyoruz. Yıllar içinde, konuşmalarını güvende tutmaya yardımcı olmak için birbirine bağlı koruma katmanları ekledik ve yeni özellikler, mesajları gizli tutma taahhüdümüzü yerine getirmeye devam etmemizin bir yolu."
Açıklanan yeni özelliklere göre, kullanıcılar artık WhatsApp gruplarından sessizce çıkabilecek.
Çevrimiçi durumlarının kimler tarafından görüntülenebileceğini kontrol edebilecek.
"Bir kez görüntüle" özelliğiyle gönderilen fotoğraf ve videolardan ekran görüntüsü alınmasını engelleyebilecek.
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