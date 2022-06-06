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Avustralya'da Google'a karalama suçundan ceza! Ne kadar ödeyecek?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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Avustralya’da Google’a karalama suçundan ceza! Ne kadar ödeyecek?

Dünya genelinde Google'a yönelik mahkemeler devam ediyor. Avustralya'da mahkeme, eski bir siyasi yetkiliyi "karalamaya" yönelik yayınları nedeniyle Google'a 515 bin dolar ceza kesti.

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