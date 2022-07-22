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Twitter'ın geliri ikinci çeyrekte düştü! 270 milyon dolar zarar etti

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 22.07.2022
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Twitter’ın geliri ikinci çeyrekte düştü! 270 milyon dolar zarar etti

Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 1,18 milyar dolara geriledi.

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