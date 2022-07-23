Apple’ın ilk bilgisayarı satışa çıktı!
Apple’ın kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından 1976'da tasarlanan ilk orijinal Apple 1 bilgisayarı, açık arttırmayla satışa çıktı. Çizikleri ve darbelerine rağmen şimdiden 230 bin dolar teklif geldi.
Apple'ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından 46 yıl önce tasarlanan ilk Apple bilgisayar açık arttırmayla satılacak.
Nadir bulunan Hawai koa ahşap kasaya sahip bilgisayar hala çalışıyor.
Teknoloji devinin ilk ürünü, ayrıca kit halinde yapılarak satılan sadece 200 bilgisayardan biri...
Jobs, Wozniak ve Ronald Wayne, Apple'ı 1 Nisan 1976'da California'da bir garajda tasarladı.
Apple 1 üretimini finanse etmek için Jobs, VW Microbus'unu sattı, Wozniak ise HP-65 hesap makinesini 500 dolara sattı.
Anakartın üzerindeki güç ünitesinin bulunduğu kısımda küçük bir çatlak ve bazı ufak tefek çizikler ve darbeler olan bilgisayar şimdiden 230 bin dolar teklif geldi.
2014 yılında bir diğer Apple 1 bilgisayarı New York'ta müzayedede 905 bin dolara satılmıştı.
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