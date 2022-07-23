Apple’ın ilk bilgisayarı satışa çıktı!

Anakartın üzerindeki güç ünitesinin bulunduğu kısımda küçük bir çatlak ve bazı ufak tefek çizikler ve darbeler olan bilgisayar şimdiden 230 bin dolar teklif geldi.

2014 yılında bir diğer Apple 1 bilgisayarı New York'ta müzayedede 905 bin dolara satılmıştı.