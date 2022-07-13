PUBG Mobile 2.1 güncelleme ne zaman yapılacak? PUBG Mobile yeni güncelleme ödülü ve özellikleri nelerdir?

Sosyal

Eğlence Parkı

1. Orta mesafe atış poligonu, keskin nişancı atış poligonu vb. gibi daha fazla menzilli atış talimi seçeneği eklendi.

2. Bir Set Deneme Sandığı eklendi. Eğlence Parkında nadir setleri denemek için görevleri tamamla.

3. 2 adet güzel ve nadir Gökyüzü eklendi. Farklı Eğlence Parklarını ziyaret etmeye devam et, bakalım görebilecek misin?

4. Daha rahatlatıcı bir deneyim sunabilmek adına Eğlence Parkının paket büyüklüğü iyileştirilerek daha fazla sıkıştırıldı!

Sohbet Odası

Arkadaşları sohbete hızlı bir şekilde davet edebilmek için Arkadaş Davet Et ve Davet Kartı özellikleri eklendi. Gerçek zamanlı sesli mesajlaşma özelliği ile arkadaşlarınla özgürce konuş!