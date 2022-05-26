Kişisel verileri koruyamadı! Twitter’a 150 milyon dolar ceza

Açıklamada, Twitter'ın söz konusu dönemde, yalnızca kullanıcı hesaplarını korumak için telefon numaraları ve e-posta adreslerini kullanmadığı, aynı zamanda bu bilgilerin "kullanıcılara reklam gönderilmesi" için de kullandığı belirtildi.

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