TEI yerli İHA motorlarında seri üretime devam ediyor! TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit’ten önemli açıklamalar

"TEI-PG50 MOTORU 16 BİN FEETE KADAR RAHATLIKLA ÇIKABİLİYOR"

Akşit, "Türkiye'nin ilk iki zamanlı uçak motoru" olma özelliğine sahip TEI-PG50 motorunda da sipariş pazarlıkları yaptıklarını bildirdi.

Bu motorun, seri imalata hazır olduğunu belirten Akşit, şunları kaydetti:

"TEI-PG50'yi devletin bir projedeki ihtiyacına göre geliştirdik. O sınıftaki diğer İHA'ları da gözeterek bu imalatı yaptık. Günümüzde dronlar her yerde ancak hepsi elektrikli. Bunların en çok havada duranı yarım saat, 1 saat, 1,5 saatten fazla kalamıyor. TEI-PG50'nin üstün tarafı aynı ağırlıkla uzun süre havada kalması. TEI-PG50, yakıtlı olduğu için yakıttaki enerji konsantrasyonu dünyadaki en iyi elektrik bataryasından katbekat yoğun. TEI-PG50 küçüklüğü ve hafifliği sebebiyle sınıfındaki elektrik motorlarına göre bu segmentteki dronların havada kalma sürelerini, menzillerini ciddi olarak uzatıyor. TEI-PG50'nin 19 kilogram kuru ağırlığı var ve 50 beygir güç üretiyor. Çok pervaneli dronları TEI-PG50 gibi fosil yakıtlı motorlarla desteklediğinizde irtifa da kazanıyorsunuz. Yüksek irtifa olan bölgelere yardım götürmede etkili olabilir. TEI-PG50, 16 bin feete kadar rahatlıkla çıkabiliyor. Bunu ihtiyaca göre daha da artırabiliriz."