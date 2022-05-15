Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik

"ÇOK SAYIDA TESLİMAT YAPILDI"

SİHA'ların keskin gözü CATS kameralarının üretimlerini ve bu araçlara entegrasyonlarını sürdürdüklerini belirten Demir, "Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.