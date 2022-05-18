TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: 4'üncü GÖKBEY ilk kez havalandı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal paylaşım sitesinden, ilk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY’in test uçuşundan fotoğraf kareleri paylaştı.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından GÖKBEY helikopteri ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.
Kotil "İlk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY'imizin test uçuşlarından kareleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Gece gündüz demeden çalışan tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha fazlası için çalışmaya her zaman devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil paylaşımında, ilk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY'in test uçuşundan fotoğraf kareleri de yer verdi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3.231 personel alımı! DSİ personel alımı ne zaman başlayacak 2022? DSİ başvuru şartları açıklandı mı, nereden, nasıl yapılır?
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022? YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? ÖSYM duyuru sayfası...
- Masumlar Apartmanı final mi yapacak? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak? Geri sayım başladı...
- Survivor kim elendi, bugün kim gitti? 17 Mayıs Survivor'da hangi yarışmacı gitti? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...
- 0,99 kredi ne zaman başlayacak? Düşük faizli konut kredisi başvuruları başladı mı? Ziraat Bankası, Halk Bankası...
- 19 Mayıs'ta toplu taşım ücretsiz mi? 19 Mayıs Perşembe Marmaray, İETT, metro ve metrobüs ücretsiz mi, bedava mı? İZBAN, Başkentray...
- MEB öğretmen atama takvimi: Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 öğretmen atama takvimi belli oldu mu?
- Özlem Sarıkaya kimdir, neden öldü? Özlem Sarıkaya öldü mü, kaç yaşında? İşte ölüm nedeni...
- SGK'ya başvuran erken emekli oluyor! Bu mesleklerde çalışanlar dikkat! Özel ya da kamu fark etmeksizin her yıl 3 ay kazanılıyor! İşte o meslekler...
- Black Mirror yeni sezon ne zaman başlıyor? Black Mirror 6. yeni sezon tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Bekçilik ön sağlık kontrolü ne zaman 2022? Bekçilik yazılı ve sözlü sınav tarihleri açıklandı mı?
- Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE açık cezaevi izinleri açıklaması geldi mi? Gözler Kabine Toplantısı'nda...