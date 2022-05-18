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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: 4'üncü GÖKBEY ilk kez havalandı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: 4’üncü GÖKBEY ilk kez havalandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal paylaşım sitesinden, ilk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY’in test uçuşundan fotoğraf kareleri paylaştı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından GÖKBEY helikopteri ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu.

Kotil "İlk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY'imizin test uçuşlarından kareleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Gece gündüz demeden çalışan tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha fazlası için çalışmaya her zaman devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil paylaşımında, ilk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY'in test uçuşundan fotoğraf kareleri de yer verdi.

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