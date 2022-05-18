TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: 4’üncü GÖKBEY ilk kez havalandı

Kotil "İlk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY'imizin test uçuşlarından kareleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Gece gündüz demeden çalışan tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha fazlası için çalışmaya her zaman devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.