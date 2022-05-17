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Haberler Galeri SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ne zaman trafiğe çıkacak? Açıklama geldi

SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ne zaman trafiğe çıkacak? Açıklama geldi

SON DAKİKA: Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil TOGG'dan güzel haber geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG'un trafiğe çıkacağı tarihi duyurdu. Ayrıca Hisarcıklıoğlu, Başkan Erdoğan'ın fabrikanın açılışını yapacağı tarihi de ilan etti.

Giriş Tarihi: 17.05.2022 22:42 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 22:43
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SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ne zaman trafiğe çıkacak? Açıklama geldi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosya Sanayi ve Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

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SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ne zaman trafiğe çıkacak? Açıklama geldi

Törenin ardından konuşan Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ne zaman trafiğe çıkacak? Açıklama geldi

2023 yılının ilk üç ayında otomobilin banttan inerek trafiğe çıkacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur'' dedi.

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SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ne zaman trafiğe çıkacak? Açıklama geldi
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SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ne zaman trafiğe çıkacak? Açıklama geldi