TUSAŞ’ın son yerli ve milli projesi ses getirdi! Gökyüzüne bir imza daha

Şirketimizin Amerika'da bulunan ofisindeki mühendislerimiz ve alanında uzman akademisyenler ile ortak çalışma meyvelerini verdi. Bir kabiliyeti daha millileştirmiş bulunuyoruz ve bunu ülkemizin saygın üniversitelerinden TOBB Üniversitesi ile de doğruladık.

Daha ileri teknolojilerin de kullanılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizin havacılık ekosistemine katkı sağlayacak gelişmelere imza atan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.