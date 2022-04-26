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Rus mahkemesinden Google’a şok! 500 milyon rublelik varlıklara el koyulmasına hükmetti

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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Rus mahkemesinden Google’a şok! 500 milyon rublelik varlıklara el koyulmasına hükmetti

Moskova Tahkim Mahkemesi, bir Rus televizyon şirketine yönelik kısıtlamalar nedeniyle Google’a ait Rusya'daki 500 milyon ruble değerinde varlıklara el koyulmasına hükmetti.

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