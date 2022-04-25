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Elon Musk Twitter'ı resmen satın aldı! Açıklama geldi! Elon Musk Twitter için kaç dolar ödedi?

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Elon Musk Twitter’ı resmen satın aldı! Açıklama geldi! Elon Musk Twitter için kaç dolar ödedi?

Twitter'dan yapılan açıklamada, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık teklifi üzerinde kesin olarak anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Yapılan satın alım açıklamasının ardından şirketin hisselerinde büyük artış yaşandığı görüldü. İşte detaylar...

Dünya kamuoyunun günlerdir merakla beklediği Elon Musk ve Twitter arasındaki görüşmeler sona erdi. Bu kapsamda Twitter'dan yapılan açıklamada, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık teklifi üzerinde kesin olarak anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Geçen hafta belirsiz görünen anlaşmayla ilgili tartışmalar, Musk'ın teklifinin finansman ayrıntılarıyla Twitter hissedarlarını etkilemesinin ardından hafta sonu hızlandı.

Baskı altında kalan Twitter, şirketi önerilen hisse başına 54,20 dolar fiyattan satın almak için Musk ile görüşmeye başladı.

Anlaşma, Twitter'ın 2013'teki ilk halka arzından bu yana halka açık bir şirket olarak çalışmasına son veriyor.

Musk yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır." dedi.

HİSSELERDE BÜYÜK ARTIŞ

Haberin ardından Twitter hisseleri yaklaşık %6 yükseldi.

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