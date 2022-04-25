Elon Musk Twitter’ı resmen satın aldı! Açıklama geldi! Elon Musk Twitter için kaç dolar ödedi?

Dünya kamuoyunun günlerdir merakla beklediği Elon Musk ve Twitter arasındaki görüşmeler sona erdi. Bu kapsamda Twitter'dan yapılan açıklamada, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık teklifi üzerinde kesin olarak anlaşmaya varıldığı duyuruldu.