Elon Musk Twitter'ı resmen satın aldı! Açıklama geldi! Elon Musk Twitter için kaç dolar ödedi?
Twitter'dan yapılan açıklamada, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık teklifi üzerinde kesin olarak anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Yapılan satın alım açıklamasının ardından şirketin hisselerinde büyük artış yaşandığı görüldü. İşte detaylar...
Geçen hafta belirsiz görünen anlaşmayla ilgili tartışmalar, Musk'ın teklifinin finansman ayrıntılarıyla Twitter hissedarlarını etkilemesinin ardından hafta sonu hızlandı.
Baskı altında kalan Twitter, şirketi önerilen hisse başına 54,20 dolar fiyattan satın almak için Musk ile görüşmeye başladı.
Anlaşma, Twitter'ın 2013'teki ilk halka arzından bu yana halka açık bir şirket olarak çalışmasına son veriyor.
Musk yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır." dedi.
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