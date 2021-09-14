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Google'a Güney Kore'den 177 milyon dolar ceza! Google'a neden ceza kesildi?

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021
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Google’a Güney Kore’den 177 milyon dolar ceza! Google’a neden ceza kesildi?

ABD merkezli arama motoru Google'a Güney Kore tarafından ceza kesildi. Güney Kore, işletim sistemi ve uygulama pazarlarında adil rekabet karşıtı faaliyetleri nedeniyle Google’a 177 milyon dolar ceza kesti.

Güney Kore piyasa regülatörü tarafından yapılan açıklamada, mobil işletim sistemleri ve uygulama pazarlarındaki piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla teknoloji devi Google'a 177 milyon dolar para cezası kesildiği belirtildi.

2016'DAN BERİ İZLENİYOR

Güney Kore Adil Ticaret Komisyonunun (KFTC), Google'ın rakipleri tarafından üretilen mobil işletim sistemlerinin kullanılmasını engellediği yönündeki iddiaları araştırmak için 2016'dan beri şirketi izlediği aktarıldı.

Regülatöre göre Google, büyük anlaşmalar imzaladığı akıllı telefon üreticilerine "parçalanma karşıtı anlaşma (AFA)" imzalamalarını şart koşarak pazar rekabetini engelledi.

ÖZEL SÜRÜMLER İZİN VERİLMİYOR

Söz konusu AFA anlaşması kapsamında, mobil cihaz üreticilerinin cihazlarına değiştirilmiş Android işletim sistemi sürümlerini yüklemelerine ve kendilerine ait özel Android sürümleri geliştirmelerine izin verilmiyor.

TEKELLEŞMEYE YOL AÇTI

Piyasa regülatörüne göre, Google'ın bu uygulaması pazarda tekelleşmesine yol açarken, akıllı cihazlar için yeni işletim sistemleri geliştirilmesine de engel oldu.

KFTC para cezasının yanında, Google LLC, Google Asya Pasifik ve Google Kore'ye söz konusu uygulamaları sonlandırması talimatı verdi.

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