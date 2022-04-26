SON DAKİKA: Türkiye'den flaş S-400 hamlesi! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu
SON DAKİKA... Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, TRT'de savunma gündemine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Demir, Rusya'dan satın alınan S-400’lerin ikinci partisinin alımının gündemde olduğunu duyurdu.
TRT'de konuşan İsmail Demir, Rusya'dan satın alınan S-400'lerin ikinci partisinin alımının gündemde olduğunu açıkladı.
İsmail Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Türkiye Savunma Sanayiinin sahaya verdiği ürünler, emsalleriyle boy ölçüşecek ve onlardan da daha iyi olacak seviyede ürünler. Operasyonlarda yerli silahlar, yerli savunma sistemleri kullanılıyor.
RUSYA'DAN S-400 ALIMI
Baştan beri planlanan alımın ikinci partisinin alımı söz konusu. Türkiye düşündü taşındı Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor manzarasından çok Türkiye baştan verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor.
MİLLİ MUHARİP UÇAK (MMU) PROJESİ
Çok çok iddialı bir proje ama inancımız var. Yola çıktık, inşallah hedefe varacağız. Bu milletin gençleri, mühendisleri bunu başaracaklar. 2023'te Milli Muharip Uçağımızın hangardan çıkmasını hedefliyoruz.
ATAK'LARIN İHRAÇ BAŞARISI
ATAK helikopterlerimiz için dünyada önemli ölçüde talep var. ATAK-2 ana hatlarıyla daha fazla yük taşıyabilen, daha fazla kabiliyetleri olan bir helikopter olacak. Dünyada şu anda sınıfında en iyi bir, iki helikopter arasında sayılıyor. Sloganımız: Bir şey insan yapısıysa biz daha iyisini yaparız.
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