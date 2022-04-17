TSK'ya "Sungur" geliyor | İşte Sungur Hava Savunma Füzesi'ni rakiplerinden ayrıdan özellikleri

Sınıfının en uzun yani 8 kilometre menziline sahip olan SUNGUR, atış öncesi hedefe kilitlenme, delici harp başlığı ile doğrudan vuruş etkinliği, dost-düşman tanıma teçhizatı ve görüntüleme ve takip ekranı ile rakiplerinin fazlasıyla önünde.

SUNGUR İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Sungur, adını doğana benzer bir tür yırtıcı kuş türünden aldı. Görevi düşman hedefleri avlamak.